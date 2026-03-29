Απάτη ΕΦΚΑ: Στη φυλακή ο πρώην παίκτης ριάλιτι και άλλοι 3 – Μαραθώνιες οι απολογίες τους 

Με τέσσερις προφυλακίσεις ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα (29.03.2026), η μαραθώνια απολογία των 22 κατηγορουμένων για το κύκλωμα απάτης εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο λογιστές και ένας διαφημιστής που φέρονται να έχουν τον πιο κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα απάτης που κόστισε εκατομμύρια στον ΕΦΚΑ. Προφυλακιστέος κρίθηκε και ο πρώην παίκτης γνωστού ριάλιτι. Οι υπόλοιποι 11 από τους 15 που απολογήθηκαν χθες, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εγγυοδοσία από 10 έως 50 χιλιάδες ευρώ, κατά περίπτωση.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ κάποιοι έδειξαν τους λογιστές ως υπεύθυνους για την εμπλοκή τους.

«Είμαι θύμα του κυκλώματος. Έχουν πλαστογραφήσει μέχρι και την ταυτότητα μου. Έχουν ανοίξει επιχειρήσεις στο όνομα μου τις οποίος αγνοούσα παντελώς. Με την λήψη των αντιγράφων ανακάλυψα ότι κυκλοφορεί ταυτότητα αστυνομικού με την δική μου φωτογραφία και με αλβανικής καταγωγής στοιχεία. Είμαι σοκαρισμένος!», φέρεται να υποστήριξε κατηγορούμενος επιχειρηματίας.

Συνολικά και τις δύο ημέρες που διήρκεσαν οι απολογίες, ενώπιον ανακρίτριας έδωσαν εξηγήσεις 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία, κατά την οποία περιγράφεται απάτη 31 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου, περιλαμβάνονται επιπλέον 18 πρόσωπα.

