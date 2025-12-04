Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες και δείχνουν ανυποχώρητοι ενισχύοντας τις κινητοποιήσεις τους με τρακτέρ τους να κλείνουν κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με ενίσχυση αλλά και δημιουργία νέων μπλόκων. Χιλιάδες τρακτέρ είναι παρατεταγμένα σε κομβικά σημεία όλης της χώρας.

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οπότε και θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης.

Το βράδυ της Τετάρτης (04.12.2205) στο Καλπάκι το μπλόκο άνοιξε κανονικά για την κυκλοφορία όλων των οχημάτων.

Από την άλλη χθες άνοιξε το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων, καθώς για μια ώρα είχαν αποκλείσει το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη.

Στο μεταξύ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα και οι αγρότες να τονίζουν ότι δεν πρόκειται να το ανοίξουν μέχρι να ολοκληρωθεί η κινητοποίηση τους.

Παράλληλα δυναμώνουν τα μπλόκα των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισα με τα τρακτέρ να αυξάνονται και οι αγρότες να εμφανίζονται ανυποχώρητοι.

Οι αγρότες μετά από έξι ώρες προσπαθειών κατάφεραν το απόγευμα της Τετάρτης να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.

Σήμερα στις 12 θα αποφασίσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται με τα τρακτέρ τους στον Προμαχώνα για το ποτέ και τη διάρκεια που θα προχωρούν στο κλείσιμο του τελωνείου.

Στον κόμβο της Καρδίτσας, στο μπλόκο του Ε-65, η συμμετοχή των αγροτών συνεχίζει να ενισχύεται, με τα αγροτικά μηχανήματα να ξεπερνούν τα 2.000. Στο σημείο βρίσκονται οικογένειες και φίλοι των αγροτών που τους στηρίζουν, ενώ, λόγω της βροχής οι περισσότεροι παραμένουν κάτω από αυτοσχέδιες τέντες ή μέσα στα παραπήγματα.