Αντώνης Γούναρης: Ο γιος μου έχει εγκλωβιστεί στο Ομάν, δεν υπάρχει πρεσβεία εκεί

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει τρόμο όχι μόνο στους κατοίκους του Ιράν και του Ισραήλ. Εκατομμύρια άνθρωποι σε γειτονικά κράτη αλλά και ταξιδιώτες βιώνουν στιγμές αγωνίας. Ανάμεσά τους και ο γιος του Αντώνη Γούναρη, ο οποίος έχει εγκλωβιστεί στο Ομάν.

Ο γνωστός συνθέτης μίλησε το πρωί της Τρίτης (03.03.2026) στην εκπομπή «Super Kατερίνα» για την περιπέτεια του γιου του, αναφέροντας ότι ο γιος του μαζί με την κοπέλα του επέστρεφε από τη Σιγκαπούρη, ωστόσο το αεροπλάνο δεν κατάφερε να φτάσει στην Ντόχα κι από κει στην Ελλάδα, αλλά από το Σάββατο παραμένει εγκλωβισμένος μαζί με άλλους Έλληνες στο Ομάν, εξαιτίας του πολέμου ανάμεσα σε Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ.

«Είχε πάει Σιγκαπούρη να βρει μία φίλη του, μαζί με την κοπέλα του. Κάτσανε μερικές μέρες, γυρίζανε το Σάββατο. Από τη Σιγκαπούρη κατευθείαν πτήση δεν υπάρχει, οπότε θα προσγειωνόταν Ντόχα και μετά στην Ελλάδα. Και έστριψε το αεροπλάνο και πήγε στο Ομάν. Από το Σάββατο είναι στο Ομάν. Πρεσβεία δεν υπάρχει, η πρεσβεία του Ριάντ εξυπηρετεί και το Ομάν. Πήρα στο Υπουργείο Εξωτερικών, μου ‘παν να πάρω στο Ριάντ. Τώρα να πάρω στο Ριάντ και να πω “γεια σας, είμαι από την Ελλάδα και έχουμε κάποιον στο Ομάν”, θα μου πουν “θα σας ενημερώσουμε”. Δεν ξέρω.

Άμα δεν υπάρχει πρεσβεία να μιλήσεις με άνθρωπο που κινείται στη χώρα, δεν μπορείς να έχεις ασφαλείς πληροφορίες. Μπορεί αυτό εδώ το πράγμα να κρατήσει βδομάδες, έτσι; Δεν έχουμε καμία πληροφόρηση. Δεν είναι μόνος του, είναι κι άλλοι Έλληνες. Αυτοί πρέπει να επιστρέψουνε, πρέπει να γίνει επαναπατρισμός. Είναι πάρα πολλοί και είναι διασκορπισμένοι σε ξενοδοχεία, εν τω μεταξύ, δεν έχουνε βαλίτσες, γιατί δεν κατέβηκαν οι βαλίτσες απ’ τα αεροπλάνα.

«Ο γιος μου γενικά είναι ψύχραιμος, πάντα ήταν. Προσπαθεί και να μη μας αγχώνει κιόλας. Λέει ότι είναι εντάξει, καλά είναι, αλλά όταν ξεκινήσεις να γυρίσεις στην πατρίδα σου και εγκλωβιστείς σε ένα κράτος και δεν ξέρεις, δεν σου δίνει πληροφορία κανένας πότε θα γυρίσεις, πότε θα πας σπίτι σου… Και εμείς εδώ είμαστε, ανησυχούμε πάρα πολύ, και εκείνος ανησυχεί.

Εκτός αυτού βλέπω ότι γύρω γύρω πετάνε αεροπλάνα. Δεν ξέρουμε πού θα πέσει κάποιο drone, αυτό δεν το ξέρει κανένας, ένα μπαμ ακούς και τελείωσε. Το θέμα είναι ότι έπεσε τέσσερις ώρες από κει με το αυτοκίνητο μακριά, έπεσε ένα drone. Τώρα δεν ξέρω γιατί ρίξαν drone στο Ομάν που δεν έχουν κανένα προηγούμενο, δεν τους έκανε τίποτα. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι το παιδί μου, οι άνθρωποι οι δικοί μου, οι φίλοι μας, να ‘ναι καλά», πρόσθεσε ο γνωστός συνθέτης.

Έπειτα το ρεπορτάζ της εκπομπής ανέφερε ότι υπήρξε μία εξέλιξη. Το βράδυ της Δευτέρας ενημερώθηκαν ότι θα πετάξουν σήμερα το μεσημέρι για να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Όμως, αυτή η πτήση αναβλήθηκε επειδή δεν τους επιτρέπουν να πετάξουν πάνω από συγκεκριμένα FIR. Οπότε περιμένουν νεότερη ενημέρωση για το πότε θα μπορέσουν να έρθουν πίσω στην Ελλάδα.