Αντιγριπικός εμβολιασμός: Προβλήματα με το καλημέρα στα φαρμακεία – Το μπάχαλο με τους κωδικούς

Η εμβολιαστική εκστρατεία για την γρίπη ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, ωστόσο με το καλημέρα δεν έλειψαν τα προβλήματα στα φαρμακεία.

Δεν ήταν λίγοι οι πολίτες που βρέθηκαν προ εκπλήξεως στα φαρμακεία, καθώς οι συνταγές που είχαν από τον γιατρό τους δεν εκτελούνταν, ενώ αρκετά εμβόλια για τη γρίπη δεν εμφανίζονταν στο σύστημα κι οι φαρμακοποιοί έδιναν αντικρουόμενες πληροφορίες.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) προς τους φαρμακευτικούς συλλόγους όλης της χώρας, η αναστάτωση προκλήθηκε όχι από έλλειψη εμβολίων, αλλά από τεχνικές και διοικητικές καθυστερήσεις στη διαδικασία ανάρτησης των νέων σκευασμάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ.

Έτσι η Ελλάδα φέτος βρέθηκε για πρώτη φορά στα χρονικά να κυκλοφορεί στην αγορά ταυτόχρονα και τετραδύναμα και τριδύναμα εμβόλια.

Αντιγριπικός εμβολιασμός: Τι συνέβη φέτος

Πέρσι κυκλοφορούσαν τετραδύναμα αντιγριπικά εμβόλια (π.χ. Vaxigrip, Fluarix), ενώ φέτος όλα σχεδόν τα εμβόλια ήταν τριδύναμα, εκτός από το τετραδύναμο Fluarix της GSK.

Αυτό σήμαινε ότι οι περσινοί κωδικοί ΕΟΦ δεν ίσχυαν πλέον για τα περισσότερα εμβόλια, με αποτέλεσμα οι συνταγές που γράφτηκαν πριν τις 4 Οκτωβρίου να μην μπορούν να εκτελεστούν στα φαρμακεία, εκτός αν αφορούσαν το Fluarix.

Η ΗΔΙΚΑ, μετά από αίτημα του ΠΦΣ, ανέβασε τελικά τα νέα τριδύναμα εμβόλια στην πλατφόρμα στις 4 Οκτωβρίου. Όπως εξηγεί ο ΠΦΣ στα μέλη του, Η καθυστέρηση δεν οφειλόταν στην ΗΔΙΚΑ, αλλά στην αναμονή έκδοσης της νέας “θετικής λίστας”, δηλαδή του καταλόγου με τα φάρμακα και τις τιμές τους που καλύπτει το Δημόσιο.

Η λίστα περιλάμβανε όχι μόνο τα αντιγριπικά εμβόλια αλλά και άλλα φάρμακα, όπως το Xarelto, των οποίων η τιμή μειωνόταν σημαντικά. Για να αποφευχθεί οικονομική ζημία στα φαρμακεία, ο ΠΦΣ ζήτησε ολιγοήμερη καθυστέρηση ώστε να ολοκληρωθούν οι επιστροφές παλαιών αποθεμάτων.

Όμως τα προβλήματα σύμφωνα, πάντα, με τους φαρμακοποιούς δεν έμειναν εκεί:

Μετά την ανάρτηση των εμβολίων στην πλατφόρμα, εμφανίστηκαν τεχνικές δυσλειτουργίες, κυρίως με τα QR codes των νέων εμβολίων και τη σύνδεση των φαρμακευτικών προγραμμάτων με το Εμβολιαστικό Μητρώο.

Οι δυσκολίες, σύμφωνα με τον ΠΦΣ, «επιλύθηκαν άμεσα», κι αυτή τη στιγμή δεν εντοπίζεται πρόβλημα.

Οι τρεις κατηγορίες εμβολίων που ισχύουν φέτος

Για πρώτη φορά στα χρονικά της χώρας κυκλοφορούν τρεις ξεχωριστές κατηγορίες εμβολίων στο σύστημα συνταγογράφησης, όπως τουλάχιστον ζήτησε με επιστολή της στις 7 Οκτωβρίου, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Και συγκεκριμένα, τα εξής:

Τριδύναμα (Vaxigrip, Influvac, Flucelvac)

Τετράδυναμα (Fluarix)

Ενισχυμένα (Fluad, Efluelda) – για ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες

Οι γιατροί μπορούν πλέον να επιλέγουν ανάμεσα στα εμβόλια της ίδιας κατηγορίας, ανάλογα με τον ασθενή.

Το Fluarix-tetra έχει αφαιρεθεί από τη συνταγογράφηση για παιδιά, όπως ανακοίνωσε ο ΠΦΣ.

Ο Σύλλογος καλεί τα μέλη του να ενημερώνονται μόνο από θεσμικά κανάλια και να αποφεύγουν τη διασπορά «ανακριβών πληροφοριών» που προκαλούν σύγχυση στο κοινό και τονίζει ότι θα «παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, για να διασφαλίσει την ενότητα, την αξιοπιστία και το κύρος του κλάδου».

