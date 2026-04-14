Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές – Πότε ξεκινούν οι ενδοσχολικές και πότε κλείνουν τα σχολεία

Λίγες εβδομάδες απομένουν έως τη λήξη της σχολικής χρονιάς σε Γυμνάσια και Λύκεια, με τους μαθητές να παίρνουν την τελευταία «ανάσα» πριν από τον απαιτητικό κύκλο των Πανελληνίων και των ενδοσχολικών εξετάσεων.

Το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς στα λύκεια θα χτυπήσει στις 15 Μαΐου 2026 και στα γυμνάσια στις 27 Μαΐου. Οι Πανελλήνιες εξετάσεις ξεκινούν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, ενώ για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων αρχίζουν μία ημέρα αργότερα, στις 30 Μαΐου 2026.

Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε γυμνάσια και λύκεια

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, στα λύκεια η λήξη των μαθημάτων έχει οριστεί για τις 15 Μαΐου. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου 2026, ενώ η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Για τους μαθητές της Γ’ λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις, γνωστές και ως ενδοσχολικές, θα πραγματοποιηθούν από τις 18 έως τις 25 Μαΐου 2026, με καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων την 27η Μαΐου 2026.

Όσον αφορά τα γυμνάσια, τα μαθήματα ολοκληρώνονται στις 27 Μαΐου και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα από 2 έως 15 Ιουνίου 2026.

Πότε κλείνουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία

Για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα μαθήματα συνεχίζονται έως τα μέσα Ιουνίου. Συγκεκριμένα, το διδακτικό έτος σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Έναρξη Πανελλαδικών στα τέλη Μαΐου

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αρχίζουν:

Στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών

Για τους υποψηφίους των ΓΕΛ:

Τετάρτη 3 Ιουνίου: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία

Παρασκευή 5 Ιουνίου: Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

Δευτέρα 8 Ιουνίου: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ:

Έναρξη το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών

Συνέχεια στις 2 Ιουνίου με Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου 2026 ακολουθούν οι εξετάσεις μαθημάτων ειδικότητας

Ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑΑ

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026.

Παράλληλα, οι Υγειονομικές Εξετάσεις και η Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ θα πραγματοποιηθούν από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.

