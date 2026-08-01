Ανοίγει ξανά ο Λυκαβηττός – Κλειστός και την Κυριακή ο Λόφος Φινόπουλου

Από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (01.08.2026) αίρεται η απαγόρευση διέλευσης και παραμονής επισκεπτών και οχημάτων στον Λόφο Λυκαβηττού, η οποία είχε τεθεί σε ισχύ από τις πρώτες πρωινές ώρες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων. Αντίθετα, ο Λόφος Φινόπουλου θα παραμείνει κλειστός και την Κυριακή (02.08.2026), σύμφωνα με την απόφαση του Δήμου Αθηναίων.

Όλοι οι υπόλοιποι λόφοι της Αθήνας, συμπεριλαμβανομένου του Λόφου Λυκαβηττού, θα είναι προσβάσιμοι την Κυριακή (02.08.2026) υπό καθεστώς αυξημένης επιτήρησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Εξαίρεση αποτελεί ο Λόφος Φινόπουλου, ο οποίος θα παραμείνει κλειστός, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας.

Η απαγόρευση στον Λυκαβηττό είχε επιβληθεί προληπτικά εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και του πολύ υψηλού δείκτη επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς, με στόχο την προστασία του χώρου και την αποφυγή περιστατικών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εστία φωτιάς.

Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την παραμονή τους στους χώρους πρασίνου, να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά.

Οι δημοτικές υπηρεσίες θα παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα, πραγματοποιώντας περιπολίες και ελέγχους στους χώρους πρασίνου της πόλης, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.