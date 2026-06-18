Ανατροπή φορτηγού με μπάζα στην Αττική Οδό: Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό

Ανατροπή φορτηγού που μετέφερε μπάζα σημειώθηκε λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα της Τετάρτης (17/06/2026) στην Αττική Οδό.

Το περιστατικό έγινε στο ύψος του κόμβου Παιανίας στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, και είχε ως συνέπεια να εγκλωβιστεί ο οδηγός στο φορτηγό καθώς και να γεμίσει με μπάζα και λάδια το οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής που απεγκλώβισε τον οδηγό -φέρει ελαφριά τραύματα- καθώς και της Τροχαίας που έκλεινε κατά διαστήματα τον δρόμο για να διεξάγεται με ασφάλεια η κυκλοφορία.

Η κίνηση παραμένει αυξημένη στο σημείο καθώς τα οχήματα περνούν με το «σταγονόμετρο» από τα διόδια.