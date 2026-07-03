Ανατροπή νταλίκας στην Κορίνθου – Πατρών, τραυματίστηκε ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού Κορινθίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο ατύχημα συνέβη στο 97ο χιλιόμετρο Κορίνθου – Πατρών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, όταν νταλίκα έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, τις οποίες κατέστρεψε, και στη συνέχεια βγήκε εκτός οδοστρώματος, καταλήγοντας σε παρακείμενο χωράφι όπου ανετράπη.

Ο οδηγός της νταλίκας τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στην καμπίνα, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό του.

Στο σημείο βρίσκονται επίσης περιπολικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων (ΠΑΘΕ) Κορινθίας, οχήματα της Ολυμπίας Οδού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.