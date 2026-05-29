Αναγκαστική προσγείωση πτήσης στα Χανιά λόγω επεισοδίου από επιβάτη

Αναγκαστική προσγείωση στα Χανιά πραγματοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής (29.05.2026) αεροσκάφος της «EasyJet», εξαιτίας απείθαρχου επιβάτη που προκάλεσε αναστάτωση εν ώρα πτήσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Γλασκώβη με προορισμό την Ουγκάντα, όταν γύρω στις 17:30 υποχρεώθηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στον Διεθνή Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης».

Ο λόγος ήταν η έντονη συμπεριφορά ενός επιβάτη, ο οποίος αρνούνταν να συμμορφωθεί στις υποδείξεις του πληρώματος.

Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί του αεροδρομίου επενέβησαν και συνέλαβαν τον επιβάτη, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες, συνέχιζε να προβάλλει αντίσταση.

Όταν ο άνδρας απομακρύνθηκε, το αεροπλάνο συνέχισε κανονικά την προγραμματισμένη πορεία προς τον τελικό του προορισμό.

Πηγή newsit.gr

