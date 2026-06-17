Ανήλικοι στο Πόρτο Ράφτη εκβίαζαν 14χρονο και του έκλεψαν κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ – Συνελήφθη ένας 16χρονος

Στη σύλληψη ενός 16χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στο Πόρτο Ράφτη, έπειτα από έρευνα για υπόθεση εκβιασμού ενός 14χρονου ανηλίκου, από τον οποίο φέρεται να απέσπασαν κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ.

Ο16χρονος στο Πόρτο Ράφτη, μαζί με δύο ακόμη ανήλικους συνεργούς που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, φέρεται να εκβίαζε τον περασμένο Μάιο έναν 14χρονο αλλοδαπό να παραδίδει σταδιακά χρυσά κοσμήματα που ανήκαν στη μητέρα του.

Οι δράστες, όπως προέκυψε, χρησιμοποιούσαν απειλές σωματικής βίας προκειμένου να αποσπούν τα πολύτιμα αντικείμενα.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., τα κοσμήματα διοχετεύονταν στη συνέχεια σε καταστήματα αγοραπωλησίας χρυσού, αποφέροντας οικονομικό όφελος στους ανήλικους δράστες.

Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων κοσμημάτων εκτιμάται ότι ανέρχεται στις 10.000 ευρώ.

Ο 16χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της 12ης Ιουνίου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση κατά συναυτουργία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά όπλα και φωτοβολίδες.

Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του, η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του ανήλικου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πέντε φωτοβολίδες, έναν εκτοξευτή φωτοβολίδων και μία σιδερογροθιά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο συνεργών του.