Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομες ξαπλώστρες και ομπρέλες σε παραλία

Συνελήφθη 72χρονος προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος από τις αρχές, όταν μετά από έλεγχο τους βρέθηκε να έχει τοποθετήσει παράνομα τραπεζοκαθισμάτα, ηχεία, 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες σε παραλία στην Ανάβυσσο.

Ο έλεγχος έγινε το πρωί της Παρασκευής (12.06.2026) έπειτα από έλεγχο σε παραλία της Αναβύσσου για την διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στις παραλίες όπου βρέθηκαν οι παράνομες ξαπλώστρες και ομπρέλες.

Το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας καθώς είχε σφραγιστεί λίγες μέρες πριν από τους αρμόδιους φορείς.

Σε βάρος του και σε βάρος του ιδιοκτήτη, σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κατάληψη παραλίας και παραβίαση απόφασης σφράγισης ενώ ενημερώθηκαν οι συναρμόδιοι φορείς.

Ο 72χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Ανάλογες δράσεις πραγματοποιούνται στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής.