Ανάβυσσος: Απήγαγαν και ξυλοκόπησαν 40χρονο για 16.000 ευρώ – Τους πρόδωσε το κινητό που δεν είχαν πάρει από το θύμα

Μια υπόθεση εκβιασμού και απαγωγής εκτυλίχθηκε την προηγούμενη Τρίτη (30.12.2025) στην Ανάβυσσο, όταν ένας 40χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και παράνομης κράτησης, όπως φαίνεται για μία οφειλή ύψους 16.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι ο άνδρας πήγε σε καφετέρια της Αναβύσσου για να συναντήσει έναν 20χρονο από τη Ρουμανία, στον οποίο φέρεται να χρωστούσε το ποσό. Ωστόσο, ο νεαρός δεν εμφανίστηκε μόνος του, αλλά συνοδευόταν από έναν 21χρονο Έλληνα και έναν 47χρονο επίσης ρουμανικής καταγωγής, οι οποίοι τον απήγαγαν και τον ξυλοκόπησαν.

Κατά τη συνάντηση, οι τρεις άνδρες άρχισαν να απειλούν τον 40χρονο, ζητώντας άμεσα την επιστροφή των χρημάτων. Εκείνος τους εξήγησε πως δεν τα είχε διαθέσιμα και ότι θα μπορούσε να τα εξοφλήσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Αρχικά αποχώρησαν όλοι μαζί, προκειμένου το θύμα να προσπαθήσει να βρει τα χρήματα από γνωστό του. Ο 40χρονος, ζήτησε από τον 23χρονο γνωστό του να του επιστρέψει ένα αυτοκίνητο που του είχε δώσει ως εγγύηση έως ότου πάρει καινούργιο, με τον άνδρα να αρνείται.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την οργή των δραστών, οι οποίοι τον χτύπησαν στο πρόσωπο και τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο που όπως έδειξε η έρευνα το είχαν νοικιάσει. Στη συνέχεια, ο 20χρονος τον μετέφερε στο σπίτι του στο Καματερό, όπου τον κλείδωσε σε δωμάτιο. Ομως οι δράστες δεν πήραν ποτέ το κινητό τηλέφωνο του θύματος.

Ο 40χρονος λοιπόν κατάφερε να επικοινωνήσει με τον πατέρα του, περιγράφοντας όσα είχαν συμβεί και στέλνοντάς του το στίγμα της τοποθεσίας. Παρότι του ζήτησε να μην ειδοποιήσει την Αστυνομία, ο πατέρας του, ανήσυχος, απευθύνθηκε τελικά στις Αρχές.

Το πρωί της επόμενης ημέρας, αστυνομικοί παρακολουθούσαν το διαμέρισμα και εντόπισαν το θύμα να βγαίνει από την πολυκατοικία μαζί με τον 20χρονο. Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα, ακινητοποίησαν τον νεαρό και παρέλαβαν τον 40χρονο, ο οποίος έφερε εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού στο πρόσωπο.

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταλλικό ρόπαλο, μεταλλικό γκλοπ, καθώς και προσωπικά αντικείμενα του θύματος, όπως πορτοφόλι με τραπεζικές κάρτες και το δίπλωμα οδήγησής του.

Σημειώνεται ότι ο 20χρονος εγκέφαλος της επίθεσης, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.