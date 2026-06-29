Αμυγδαλέζα: Χειροπέδες σε 26χρονο, προσπάθησε να περάσει ναρκωτικά κρυμμένα σε ραφή παντελονιού

Συνελήφθη ένας 26χρονος από τις αρχές στην προσπάθεια του να περάσει ναρκωτικά την ώρα του επισκεπτηρίου, στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης (25.06.2026) όταν ο 26χρονος κατά τον έλεγχο πριν το επισκεπτήριο στην Αμυγδαλέζα, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες στη ραφή παντελονιού και κατασχέθηκαν 64 νάιλον συσκευασίες.

Στις συσκευασίες βρέθηκαν 12,8 γραμμ. κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, για παραβίαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.