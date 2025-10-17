Αμπελόκηποι: Πυκνό μυστήριο για τη βουτιά θανάτου του 44χρονου από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων» – Περίμενε το δεύτερο παιδί του

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τους λόγους που ώθησαν τον 44χρονο να βουτήξει στο κενό από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων» στους Αμπελόκηπους το μεσημέρι της Παρασκευής (17.10.2025). Ο άνδρας που βρήκε τραγικό θάνατο θα γινόταν πατέρας για δεύτερη φορά.

Οι λεπτομέρειες της τραγωδίας που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Πανόρμου στους Αμπελόκηπους, όταν ο 44χρονος άνδρας βρέθηκε στο κενό από τον πύργο «Απόλλων», συγκλονίζουν.

Ήταν λίγο πριν τη 1:30 όταν ο 44χρονος, ο οποίος φέρεται να έπινε τον καφέ του δέχτηκε μία κλήση στο κινητό του. Αφού ολοκλήρωσε τη συνομιλία του, ανέβηκε στο τραπέζι, πήρε φόρα και «βούτηξε» στο κενό.

Ο άνδρας περίμενε ο δεύτερο παιδί του, καθώς η σύζυγός του αναμένεται να γεννήσει πολύ σύντομα, τις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, οι συνθήκες της πτώσης του 44χρονου από τον 24ο όροφο του κτηρίου, δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/pirgos-apollon.mp4

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο και τρομάξαμε, νομίζαμε πως είχε σημειωθεί έκρηξη. Βγήκαμε έξω και δυστυχώς αντικρίσαμε τον άνθρωπο στο έδαφος», περιέγραψε ιδιοκτήτρια καταστήματος λίγα μέτρα από το σημείο της τραγωδίας.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/martiras-abelokipoi.mp4

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατο του 44χρονου.

Η αστυνομία συγκεντρώνει στοιχεία με στόχο να διαπιστωθούν οι λόγοι που τον οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα. Προανάκριση για το τραγικό συμβάν διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων.

Ο 44χρονος φαίνεται ότι δεν είναι το πρώτο θύμα πτώσης από το ίδιο κτήριο. Στις 19 Μαΐου ένας άλλος άνδρας, ηλικίας 25 ετών, έπεσε στο κενό, επίσης, από τον 24ο όροφο, ενώ διασκέδαζε στο μπαρ που λειτουργεί στην ταράτσα.