Αμπελόκηποι: Νέο βίντεο με την τρελή πορεία οδηγού υπό την επήρεια αλκοόλ – Η στιγμή που παρασύρει ένα από τα 14 οχήματα

Τρελή ήταν η πορεία ενός αυτοκινήτου στους Αμπελόκηπους με την οδηγό να είναι υπό την επήρεια αλκοόλ και να προκαλεί ζημιές σε πάνω από 10 οχήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής (22.03.2026) στους Αμπελόκηπους στο κέντρο της Αθήνας με την οδηγό να αποδεικνύεται ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν πάρει την απόφαση να πιάσει το τιμόνι.

Η 40χρονη ομογενής με καταγωγή από τη Νέα Ζηλανδία μέσα από νέο βίντεο που φέρνει στο φως το newsit.gr, φαίνεται η στιγμή που παρασύρει ένα από τα πολλά αυτοκίνητα που πήρε παραμάζωμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων.



Από την σύγκρουση ακούγεται μάλιστα και ένας δυνατός θόρυβος που αναστατώνει την περιοχή.

H στιγμή που η αστυνομία φτάνει στην περιοχή.

Από την τρελή πορεία του αυτοκινήτου προκλήθηκαν ζημιές σε 14 αυτοκίνητα. Στο σημείο έφτασε η αστυνομία και μετά από σχετικό τεστ που έγινε η γυναίκα αποδείχθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,78mg/l και και η δεύτερη 0,71mg/l.

Η γυναίκα συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.