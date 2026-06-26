Αμπελόκηποι: Μητέρα επιτέθηκε στο ανήλικο παιδί της, το χαστούκισε και το έριξε κάτω στον δρόμο – Δείτε βίντεο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στους Αμπελόκηπους, όπου μια μητέρα χτύπησε το περίπου 2 με 3 ετών παιδί της στη μέση του δρόμου.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που εξασφάλισε το MEGA, η μητέρα με το παιδί της, περπατούσαν στον δρόμο στην περιοχή των Αμπελοκήπων, επί της οδού Σεβαστουπόλεως, αντί για το πεζοδρόμιο.

Όταν ένα αυτοκίνητο κόρναρε γιατί παρεμπόδιζαν την κυκλοφορία, η μητέρα χαστούκισε το παιδί, το έσπρωξε, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα, και στη συνέχεια το σηκώνει, κρατώντας ένα τσιγάρο.

Μάλιστα, όπως φαίνεται στα πλάνα, η γυναίκα είχε το παιδί από την έξω πλευρά με αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένο στα διερχόμενα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία γυναίκα που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό ενημέρωσε τις Αρχές.

Όπως αναφέρθηκε στο Live News, το περιστατικό συνέβη το 2024.