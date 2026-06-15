Αμοργός: Το τελευταίο αντίο στον καπετάν Γιάννη του «Σκοπελίτη» με τραγούδια και πλοία να χτυπούν τις κόρνες

Θρήνος στην Αμοργό, στο τελευταίο αντίο στον Γιάννη Σκοπελίτη, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών. Με βιολιά, τραγούδια και κόρνες από πλοία το αντίο στον καπετάνιο Γιάννη του θρυλικού πλοίου «Σκοπελίτης express».

Στα Κατάπολα της Αμοργού, συγγενείς και φίλοι το Σάββατο (13.06.2026) έγινε υπό τους ήχους βιολιών και πένθιμων τραγουδιών ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον καπετάνιο Γιάννη Σκοπελίτη.

Πλοία χτυπώντας τις κόρνες τους είπαν αντίο στον θρυλικό καπετάν Γιάννη για τον καπετάνιο που για δεκαετίες αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των Μικρών Κυκλάδων.

«Όπως του έπρεπε του Καπετάν Γιάννη…» έγραψε η Ελευθερία Ψυχογιού που δημοσίευσε στο Facebook τα σχετικά βίντεο.

Στην Αμοργό βρέθηκε και ο «Σκοπελίτης express», το πλοίο στο πηδάλιο του οποίου βρέθηκε ο καπετάν Γιάννης για χρόνια γράφοντας μια μοναδική ιστορία.

Ο καπετάν Γιάννης Σκοπελίτης, συνεχιστής μιας μακράς ναυτικής οικογενειακής διαδρομής για επτά δεκαετίες, υπήρξε σημείο αναφοράς για τις Μικρές Κυκλάδες.

Υπό τη δική του καθοδήγηση, το πλοίο ταυτίστηκε με την αξιοπιστία, την επιμονή και την αδιάκοπη σύνδεση των νησιών, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Σήμερα, η οικογενειακή παράδοση συνεχίζεται από τον εγγονό Δημήτρη Σκοπελίτη, ο οποίος εξακολουθεί να κρατά ζωντανό το ιστορικό δρομολόγιο και τη ναυτική κληρονομιά της οικογένειας.