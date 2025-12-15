Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Ο καθηλωτικός Λουκής από το «Φως του Αυγερινού» και ο τρομερός σεισμός του 1981

Ήταν 24 Φεβρουαρίου 1981, σχεδόν μεσάνυχτα και όλη η Ελλάδα είναι στημένη μπροστά στους τηλεοπτικούς δέκτες παρακολουθώντας τη σειρά – σταθμό της εποχής, «Το Φως του Αυγερινού». Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Λουκή και η Κοραλία Καράντη σε εκείνον της Φιλιούς μάγευαν τους τηλεθεατές, αλλά εκείνη τη νύχτα «χτύπησε» ο σεισμός των Αλκυονίδων, ο οποίος άλλαξε την καθημερινότητα των κατοίκων της Αττικής για μήνες ολόκληρους.

Το αγαπημένο σίριαλ «Το Φως του Αυγερινού» σε σκηνοθεσία του Ερρίκου Ανδρέου ήταν μία «ακτινογραφία» των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων και των τραυμάτων που άφησε στη χώρα ο εμφύλιος, οι τηλεθεατές περίμεναν πως και πως τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ και την Κοραλία Καράντη, όταν ξέσπασε ο πολύ ισχυρός σεισμός.

Ήταν μία σεισμική ακολουθία, αποτελούμενη από τρεις κύριους σεισμούς, οι οποίοι σημειώθηκαν το διάστημα από 24 Φεβρουαρίου έως 4 Μαρτίου 1981. Το βράδυ της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου 1981, σημειώθηκε ο πρώτος σεισμός, ο οποίος είχε μέγεθος 6,7 ρίχτερ και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε Κόρινθο, Λουτράκι, Περαχώρα, Αγίους Θεοδώρους, Κινέτα, Θήβα, Πλαταιές, Καπαρέλλι, Μέγαρα, Νέα Πέραμο, Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργο.

Πολλοί βγήκαν στους δρόμους και πέρασαν τη νύχτα μέσα στα αυτοκίνητά τους. Λίγες ώρες αργότερα, στις 04:35 της Τετάρτης, ακολούθησε δεύτερος σεισμός, ο οποίος είχε μέγεθος 6,4 Ρίχτερ και προκάλεσε καταστροφές σε κτίσματα που είχαν πληγεί από την κύρια δόνηση.

Την ίδια ημέρα, στις 23:58, σημειώθηκε τρίτος σεισμός, με μέγεθος 6,3 Ρίχτερ. Από αυτόν οι μεγαλύτερες καταστροφές έγιναν στην περιοχή του Περιστερίου.

Οι μετασεισμοί συνεχίστηκαν μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου του 1981, ενώ 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκατοντάδες τραυματίστηκαν και σημειώθηκαν ζημιές σε περίπου 85.000 κτίρια.

Η τηλεόραση στο μεταξύ, συνέχιζε το πρόγραμμά της, μεταδίδοντας νεότερα για τον σεισμό και τις συνέπειες του, αλλά και τη θρυλική σαπουνόπερα της εποχής «Ντάλας».

Ωστόσο, πολλοί ήταν αυτοί που έλεγαν ότι «έχασαν τον Λουκή», τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ που είχε κλέψει τις καρδιές του γυναικείου πληθυσμού.

Στο πλευρό του «Λουκή» και της Φιλιούς, Κοραλίας Καράντη ήταν οι: Άγγελος Αντωνόπουλος, Τζένη Ρουσσέα, Εύα Κοταμανίδου, Γιώργος Νέζος, Βασίλης Κολοβός, Σοφία Κακαρελίδου, Ειρήνη Κουμαριανού κ.ά.

Τη Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου, η αυλαία για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ έπεσε για τελευταία φορά. Ο «Λουκής» της δεκαετίας του ’80 έφυγε σε ηλικία 73 ετών από τη ζωή, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.