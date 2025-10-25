Αλλαγή ώρας 2025: Τα ξημερώματα ξεκινά και επίσημα η χειμερινή περίοδος – Γυρνάμε τα ρολόγια μας 1 ώρα πίσω

Αντίστροφη μέτρηση για την χειμερινή περίοδο καθώς τα ξημερώματα της Κυριακής (26.10.2025) αναμένεται να γίνει η τελευταία αλλαγή ώρας για το 2025. Και επίσημα ο χειμώνας ξεκινά.

Όλοι θα πρέπει να γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω, κάτι που σημαίνει ότι θα απολαύσουμε μία περισσότερη ώρα ύπνου. Αν και το βράδυ θα έρχεται πιο γρήγορα, αυτή η μία ώρα παραπάνω ξεκούρασης θα κάνει πιο υποφερτή την συγκεκριμένη αλλαγή της ώρας που συνήθως ταλαιπωρεί τον κόσμο.

Αναλυτικά, στις 26 Οκτωβρίου 2025, (την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου) στις 04:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν στις 03:00.

Η επιλογή της Κυριακής για την αλλαγή της ώρας δεν είναι τυχαία. Αυτή η ημέρα έχει επιλεχθεί προσεκτικά ώστε να μην διαταραχθεί η καθημερινότητα μας, όπως θα γινόταν στην περίπτωση η αλλαγή «έπεφτε» κάποια καθημερινή.

Επιπτώσεις στον ύπνο

Αυτή θα είναι και η μοναδική ημέρα μέσα στον χρόνο που θα διαρκέσει 25 ώρες από 24.

Αν και είναι σημαντικό πλεονέκτημα, οι ειδικοί τονίζουν πως το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται χρόνο να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Από την ίδια ημέρα, θα ξημερώνει πιο αργά ενώ θα βραδιάζει νωρίτερα.

Το βιολογικό μας ρολόι αποδεικνύεται πιο ευαίσθητο από τους μηχανικούς δείκτες, και η προσαρμογή μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της σταδιακής προετοιμασίας για την αλλαγή ώρας.