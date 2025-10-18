Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες του ρολογιού μία ώρα πίσω

Η ημέρα έχει αρχίσει ήδη να είναι αισθητά μικρότερη. Το βράδυ μας επισκέπτεται ακόμα πιο γρήγορα ενώ το ξημέρωμα αργεί να μας φωτίσει. Έτσι ξεκίνησε και επίσημα η αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή της ώρας, την τελευταία για το 2025. Το χειμερινό ωράριο θα ξεκινήσει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, στις 26 του μήνα και ώρα στις 04:00 τα ξημερώματα.

Αυτοί που θα πέσουν για ύπνο το βράδυ του Σαββάτου το πρωί θα νιώθουν ακόμα πιο ξεκούραστοι καθώς από αυτήν την αλλαγή της ώρας, θα κερδίσουμε 60 λεπτά παραπάνω ύπνου. Δηλαδή, όταν το ρολόι θα πάει να δείξει 04:00 τα ξημερώματα, ουσιαστικά θα είναι 03:00 τα ξημερώματα.

Η χειμερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2026, οπότε και θα επιστρέψουμε στη θερινή ώρα όπου και επίσημα το καλοκαίρι θα έχει ξεκινήσει να εμφανίζεται.

Για ποιον λόγο κάθε αλλαγή της ώρας γίνεται Κυριακή

Η αλλαγή ώρας επιλέγεται να εφαρμόζεται πάντα Κυριακή, ώστε να περιορίζονται οι ανατροπές στην καθημερινότητα. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η αλλαγή επηρεάζει τον βιολογικό ρυθμό και προκαλεί προσωρινή σύγχυση στον οργανισμό, γι’ αυτό και θεωρείται πιο εύκολο να προσαρμοστούμε όταν δεν υπάρχουν έντονες επαγγελματικές ή σχολικές υποχρεώσεις.

Όσον αφορά το μέτρο για την αλλαγή της ώρας, αυτό πάρθηκε τη δεκαετία του ’70, αμέσως μετά την ενεργειακή κρίση του 1973

Στόχος ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς η αξιοποίηση του φυσικού φωτός μείωνε την ανάγκη για τεχνητό φωτισμό. Η Ελλάδα, όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ακολούθησε την ίδια πρακτική.