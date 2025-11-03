Αλλαγές στον ΑΜΚΑ: Τι ισχύει με τη νέα εγκύκλιο, για τη δωρεάν περίθαλψη στους ανασφάλιστους

Με κοινή εγκύκλιο που υπογράφουν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους, διευκρινίζεται το καθεστώς παροχής υγειονομικής περίθαλψης για τους ανασφάλιστους πολίτες και όσους δεν διαθέτουν ενεργό ΑΜΚΑ.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, «οι ομάδες αυτές των πολιτών έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις δημόσιες δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ενεργό ΑΜΚΑ». Η εγκύκλιος ισχύει από την 1η Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα καθορίζει ότι καλύπτονται:

οι μη άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς,

οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών με νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος, ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).

Επίσης, καλύπτονται όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλιστικών ταμείων της χώρας και έχουν χάσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.

Τι γίνεται με όσους δεν διαθέτουν ενεργό ΑΜΚΑ

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν ενεργό ΑΜΚΑ, «οι αρμόδιες υπηρεσίες των δημοσίων δομών Υγείας κατευθύνουν τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία προκειμένου να ενεργοποιήσουν τον ΑΜΚΑ στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή σε υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ».

Σε περίπτωση που η ενεργοποίηση δεν γίνει, «καταβάλλουν το αντίτιμο που αντιστοιχεί στις παρασχεθείσες υπηρεσίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Παράλληλα, η εγκύκλιος προβλέπει ότι ορισμένες κατηγορίες ανασφάλιστων έχουν πρόσβαση στη δωρεάν περίθαλψη ακόμη και χωρίς ενεργό ΑΜΚΑ, αρκεί να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

Ανήλικοι έως 18 ετών:

«Μόνο για τις περιπτώσεις παιδιών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή σε άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή είναι ασυνόδευτα, ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό Επιτροπεία ή η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε τρίτους…»

Γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης:

Απαιτείται: «Ιατρική γνωμάτευση από δημόσια δομή παροχής υπηρεσιών υγείας ή πανεπιστημιακό νοσοκομείο»

Άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται σε δομές πρόνοιας:

Απαιτείται: «Βεβαίωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλου ιδρύματος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τους φιλοξενεί»

Άτομα σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας:

Απαιτείται: «Βεβαίωση της Μονάδας Ψυχικής Υγείας φιλοξενίας»

Ωφελούμενοι θεραπευτικών δομών:

Απαιτείται: «Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα που αναπτύσσει τα προγράμματα θεραπείας, για τη συμμετοχή του δικαιούχου σε αυτά»

Κρατούμενοι, φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα ανηλίκων ή σε διοικητική κράτηση:

Απαιτείται: «Βεβαίωση κράτησης του εκάστοτε οικείου σωφρονιστικού καταστήματος ή βεβαίωση του ιδρύματος αγωγής ή της στέγης φιλοξενίας»

Όσοι εκτίουν ποινή με κοινωφελή εργασία:

Απαιτείται: «Σχετική απόφαση Δικαστηρίου»

Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή με χρόνιες/ανίατες παθήσεις:

Απαιτείται: «Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας για ΑμΕΑ 67% και άνω ή Ιατρική γνωμάτευση από Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Κέντρο Υγείας του Ε.Σ.Υ.»

Επίσης, ασφάλιση δικαιούνται:

Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, ανιθαγενείς και αιτούντες άσυλο

Θύματα εμπορίας ανθρώπων ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Θύματα εγκλημάτων

Τέλος, σύμφωνα με την εγκύκλιο: «Πέραν των ανωτέρω κατηγοριών, άτομα με ανενεργό ΑΜΚΑ, που έλκουν ασφαλιστικά δικαιώματα προηγούμενου χρονικού διαστήματος εργασίας, διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική ικανότητα, για ορισμένο χρονικό διάστημα».

Πηγή: Iatropedia.gr