Αλέξης Τσικόπουλος: «Αν δεν πιστεύαμε ότι δεν υπάρχουν ελπίδες δεν θα ερχόμασταν» λέει ο επικεφαλής της ομάδας ερευνών για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται

«Σημείο κλειδί είναι το αυτοκίνητό του, από εκεί ξεκινάνε τις έρευνες» λέει ο πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑ), Χρήστος Ράμος, στο newsit.gr για τον νέο κύκλο ερευνών στην υπόθεση του 33χρονου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου.

Η αγωνία και οι έρευνες της οικογένειας του 33χρονου γιατρού συνεχίζεται για 38η ημέρα και έχουν εναποθέσει όλες τις ελπίδες τους στην ομάδα κυνηγών από την Θεσσαλονίκη.

Η μητέρα του αγνοούμενου από χθες Τετάρτη (14.1.26) βρίσκεται στην Κρήτη για να βοήθησε στις έρευνες για τον εντοπισμό του γιού που έχει να δώσει ίχνος ζωής από της 7 Δεκεμβρίου. Το απόγευμα της Τετάρτης έφτασε εκεί και η ομάδα του ΟΦΚΑΘ όπoυ και χαρτογράφησε την περιοχή.

Χαρτογραφώντας τον χώρο και λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα στοιχεία που έχουν στην διάθεση τους από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσεις οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου.

«Χθες δεν κινήθηκαν έρευνες, απλά κάναμε μια χαρτογράφηση της περιοχής για να δούμε, γιατί φτάσαμε αργά το απόγευμα. Και σήμερα, με το που πήραμε το πρώτο φως, χωριστήκαμε σε τέσσερις ομάδες και είμαστε εδώ στην ευρύτερη περιοχή που βρέθηκε το αυτοκίνητο. Σημείο κλειδί για μας είναι το αυτοκίνητο, έτσι; Η τελευταία μαρτυρία. Τώρα από κει και πέρα, ό,τι άλλο προκύψει», λέει στο newsit.gr o πρόεδρος της ομάδας ερευνητών.

Την υπόσχεση τους να κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους έδωσε η ομάδα στην μητέρα του 33χρονου, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και η ακτίνα θα ανοίξει όσο χρειαστεί.

«Η αγωνία της γυναίκας είναι να βρεθεί ο γιος. Γι’ αυτό είμαστε εδώ πέρα. Αν δεν πιστεύαμε ότι δεν υπάρχουν ελπίδες δεν θα ερχόμασταν. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος αγνοείται και δεν έχουμε νέα του, είτε θετικά είτε αρνητικά, πιστεύουμε ότι… θα προσπαθήσουμε να το βρούμε. Ξεκινήσαμε από το αυτοκίνητο και η ακτίνα μας θα ανοιχτεί όσο χρειαστεί. Απ’ τα 500, 1.000, 1.500, δυο χιλιόμετρα και ούτω καθεξής», αναφέρει ο Χρήστος Ράμος.

