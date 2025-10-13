Αλέξης Πατέλης: «Το βασικό είναι να έχουμε ένα σχέδιο» – Τι λέει για το βιβλίο του

Ο Αλέξης Πατέλης παρουσίασε το βιβλίο του, «Η Μεγάλη Επιστροφή»,στο οποίο περιγράφει την πορεία του ως οικονομολόγος και επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού την περίοδο 2019 – 2024.

Όπως τόνισε ο Αλέξης Πατέλης στην εκπομπή «Live News» και στον Νίκο Ευαγγελάτο το βιβλίο «είναι γραμμένο σαν μυθιστόρημα και κάπως έτσι και το ζήσαμε, γιατί η κυβέρνηση ξεκίνησε το ’19 με ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα να εφαρμόσει και αμέσως, το ’20, εμφανίστηκε ο κορονοϊός.

Έκλεισαν τα πάντα, δανειστήκαμε άλλα 10, 20, 30, 40 δισ. και πάνω που λες θα τελειώσει αυτό, ξαναήρθε ο κορονοϊός. Μετά, το ’22, η Ρωσία εισέβαλλε στην Ουκρανία, εκτοξεύτηκαν οι τιμές της ενέργειας και είχαμε την ενεργειακή κρίση, πληθωριστική κρίση, οπότε και η πραγματική ζωή ήταν ένα θρίλερ σε κάποιον βαθμό».

«Η μεγάλη επιστροφή της Ελλάδας, τι εννοούμε με αυτό; Ότι η χώρα μας από εκεί που ήταν χώρα παρίας, είχαμε capital controls, κάποια στιγμή ανακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα, φτάσαμε και στο εξώφυλλο του Economist ακόμα. (…)

Εμείς ως χώρα και ως λαός έχουμε μελετήσει πάρα πολύ το πώς μπήκαμε στην κρίση, έχουν γραφτεί πολλά βιβλία, πρέπει όμως αν θέλουμε να πάμε μπροστά, να μελετήσουμε και πώς βγήκαμε από την κρίση. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα από τα πρώτα βιβλία που έχει αυτό το θέμα».

Όπως λέει ο ίδιος:«Πάντα θέλουμε να βελτιώνουμε την κατάσταση, θέλουμε την πρόοδο, όλοι οι άνθρωποι θέλουν να έχουν το παραπάνω, αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να δούμε και πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Το μήνυμα του βιβλίου είναι ότι η Ελλάδα μπορεί, ότι η Ελλάδα έχει αυτοπεποίθηση και μπορεί να πετύχει τους στόχους της. Ξεπέρασε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις που έχει ζήσει οποιαδήποτε χώρα σε καιρό ειρήνης και κοιτάμε πάλι μπροστά και αυτό το αισιόδοξο μήνυμα δίνει το βιβλίο».

«Από το ’19 μέχρι σήμερα, κατά την άποψή μου, ήταν η πρώτη φορά που είχαμε μία κυβέρνηση η οποία είχε το δικό της σχέδιο, το σχέδιο των Ελλήνων, και το οποίο και προεκλογικά το ανακοίνωσε και μετά, και το εφάρμοσε, με αυτήν την πορεία πρέπει να συνεχίσουμε. Το βασικό είναι να έχουμε ένα σχέδιο», συμπληρώνει.

«Η οικονομική ανάπτυξη και η αξιοπιστία συνδέεται με την εφαρμογή ενός σχεδίου, το οποίο πρέπει να είναι αξιόπιστο για να εφαρμοστεί».

Στην ερώτηση για την πιο δύσκολη στιγμή που έζησε απαντά:«Ήταν αναμφίβολα η πανδημία, με την έννοια ότι ήταν κάτι το απρόβλεπτο, αλλά ήταν επίσης και η διάσωση της τράπεζας Πειραιώς. Το ’19 υπήρχαν δύο μεγάλες ‘χειροβομβίδες’, η ΔΕΗ, που ως εταιρία είχε 1,7 δισ. ζημιές ετησίως και η οποία απειλούσε τη χώρα με ένα ολικό black out, και ήταν και οι τράπεζες οι οποίες, στις αγορές λένε είσαι όσο αδύναμος είναι ο πιο αδύναμός σου κρίκος.

Ο πιο αδύναμος κρίκος τότε ήταν η τράπεζα Πειραιώς η οποία είχε ανάγκη κεφαλαίων αλλά απαγορευόταν από τους ευρωπαϊκούς κανόνες να βάλει τα χρήματα το κράτος. Έπρεπε να βρεθεί μία λύση, το περιγράφω στο βιβλίο».