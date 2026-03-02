Ελλάδα

Αλέξης Κούγιας: Μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατό του – Στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών η Εύη Βατίδου και τα παιδιά του

Ένας χρόνος πέρασε από τον θάνατο του γνωστού ποινικολόγου, Αλέξη Κούγια, ο οποίος έφυγε από την ζωή στις 28 Φεβρουαρίου 2025 μετά από τη μάχη του με τον καρκίνο, και σήμερα (1/3/2026) τελείται το μνημόσυνο.

Στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών τελείται το μνημόσυνο του ποινικολόγου Αλέξη Κούγια, όπου φίλοι και συγγενείς δίνουν το παρών για να τον τιμήσουν.

Τα δύο παιδιά του Χρίστος και Μάιρα Κούγια έφτασαν στον προαύλιο χώρο μαζί με τη μητέρα τους, Εύη Βατίδου.

