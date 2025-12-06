Αλέξης Γρηγορόπουλος: Πορεία μνήμης στο κέντρο της Αθήνας – Αφήνουν λουλούδια στο σημείο όπου δολοφονήθηκε

Πλήθος κόσμου ξεκίνησε να καταφτάνει στα Εξάρχεια, από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (06.12.2025) για να συμμετάσχει στην πορεία μνήμης για την επέτειο θανάτου του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Φοιτητές και μαθητές, αφήνουν λουλούδια στο σημείο όπου έπεσε νεκρός από τη σφαίρα του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα. Σήμερα συμπληρώνονται 17 χρόνια από την ημέρα που πέθανε ο 15χρονος μαθητής.

Όπως κάθε χρόνο, οι εκδηλώσεις εστιάζονται στα Εξάρχεια όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. Στις 12 ξεκινά η πορεία από φοιτητές και μαθητές, με αφετηρία τα Προπύλαια. Οικογένειες και μικρά παιδιά καταφτάνουν σωρηδόν στο μνημείο που έχει στηθεί στη μνήμη του το οποίο γράφει: «Εδώ, στις 6 Δεκεμβρίου 2008 εντελώς αναίτια έσβησε το παιδικό χαμόγελο του αθώου δεκαπεντάχρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τις σφαίρες αμετανόητων δολοφόνων».

Και συνεχίζει: «Στη μνήμη του Αλέξανδρου. Δεν σε σκότωσε ο θάνατος. Τα σπίτια των νεκρών είναι χτισμένα με λήθη. Τα σπίτια των ζωντανών είναι φτιαγμένα από μνήμη. Η δική σου μνήμη θα μείνει ζωντανή, ένα φωτεινό αστέρι που θα λάμπει για πάτα. Θα φωτίζει τα χνάρια σε όσους συνεχίζουν τον αγώνα. Στις τσέπες μας κουβαλάμε το χαμόγελό σου, γιατί δεν είπαμε ποτέ αντίο αλλά ‘εις το επανιδείν’»

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στο κέντρο της Αθήνας ώστε να μην ξεσπάσουν επεισόδια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σταδιακά σε ισχύ, εκεί που υπάρχει ανάγκη.

Με εντολή της ΕΛΑΣ, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» έκλεισε στις 9 το πρωί, ενώ ο σταθμός «Σύνταγμα» έκλεισε στις 11 το πρωί και θα παραμείνει κλειστός μέχρι τις 3 το μεσημέρι, για να ανοίξει ξανά στις 5 το απόγευμα.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς να κάνουν στάση.

Η δεύτερη καθιερωμένη συγκέντρωση μνήμης για την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου θα γίνει στις 21:00 στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα στα Εξάρχεια.

Με εντολή του δήμου, και λόγω της πορείας και των εκδηλώσεων, έκλεισαν και όλες οι είσοδοι του Εθνικού Κήπου.