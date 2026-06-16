Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Το αναλυτικό σκεπτικό του Αρείου Πάγου – «Κανείς πολυισοβίτης εκτός φυλακής πριν τα 25 χρόνια»

Καταπέλτης είναι το βούλευμα του Ε’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου για τον αρχιτρομοκράτη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Οι ανώτατοι δικαστές, με το υπ΄αριθμόν 746/ 2026 βούλευμά τους ουσιαστικά χαρακτηρίζουν τον «εγκέφαλο» της 17Ν και καταδικασμένο σε 17 φορές ισόβια ακόμα επικίνδυνο να τελέσει νέα ειδεχθή εγκλήματα, αλλά και μη μετανοημένο για τις εγκληματικές του πράξεις.

Οι ανώτατοι δικαστές με το βούλευμά τους επικυρώνουν την εισαγγελική αναίρεση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Σοφοκλή Λογοθέτη κατά του προηγούμενου βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο, στις 21 Μαίου άνοιξε η πόρτα του Κορυδαλλού για τον πολυισοβίτη τρομοκράτη. Η απόφασή τους για επιστροφή του κατάδικου Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή εδράζεται σε δύο βασικούς άξονες:

Κανείς πολυισοβίτης εκτός φυλακής πριν τα 25 χρόνια

Πρώτον, παραβιάστηκε το άρθρο 105Β του Νόμου 4855/ 2021 που νομοθετήθηκε για πρώτη φορά και προέβλεψε ότι οι πολυισοβίτες πρέπει να εκτίσουν κατ΄ελάχιστον 25 χρόνια ποινής στη φυλακή πριν αποφυλακιστούν με όρους. Στην προκειμένη περίπτωση είπε ο Άρειος Πάγος, ο νόμος αυτός ήρθε να «θεραπεύσει προηγούμενο νομοθετικό κενό, αποτελεί διάταξη ουσιαστικού ποινικού δικαίου» και είναι αυτός που πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση πολυισοβίτη.

«Το Συμβούλιο Εφετών, κρίνοντας με το προσβαλλόμενο βούλευμα, ότι συνέτρεχαν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες τυπικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση υφ΄όρων απόλυσης στον κατάδικο Αλέξανδρο Γιωτόπουλο με την αιτιολογία ότι αυτός έχει εκτίσει πραγματική ποινή 23 ετών, υπέπεσε στην αναιρετική πλημμέλεια της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων του άρθρου 105Β, παρ. 6 ΠΚ, διότι δεν πληρούται η απαιτούμενη τυπική προϋπόθεση για την απόλυσή του υπό όρο, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη σκέψη που προεκτέθηκε ο απαιτούμενος ελάχιστος χρόνος πραγματικής παραμονής στο σωφρονιστικό κατάστημα για τον καταδικασθέντα που εκτίει ποινή 17 φορές ισόβιας κάθειρξης και εκτιτέα ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης, είναι τα 25 έτη», επισημαίνουν οι τρεις Αρεοπαγίτες στο αναλυτικό σκεπτικό τους.

Ελλιπής η αιτιολογία του προηγούμενου δικαστικού βουλεύματος

Από εκεί και πέρα, ο Άρειος Πάγος αξιολόγησε επί της ουσίας, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και έκρινε ότι είναι ελλιπής η αιτιολογία του. Κατά το σκεπτικό των ανώτατων δικαστών, στο δικαστικό βούλευμα δεν παρατίθενται τα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία να συνάγεται πέραν αμφιβολίας ότι ο καταδικασμένος για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες της 17 Νοέμβρη, δεν είναι επικίνδυνος, μπορεί να ζήσει έντιμο βίο από εδώ και στο εξής και έχει επιδείξει πραγματικά καλή συμπεριφορά μετά τη σύλληψή του.

“Με βάση τις παραδοχές αυτές, το Συμβούλιο Εφετών που εξέδωσε το προσβαλλόμενο βούλευμα, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε ουσιαστικές ποινικές διατάξεις και δε διέλαβε σε αυτό την απαιτούμενη από τις προαναφερθείσες διατάξεις του Συντάγματος ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία αφού δεν εκτίθενται σε αυτό με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν τη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων για την υφ΄όρον απόλυση του καταδικασθέντος Γιωτόπουλου Αλέξανδρου με αποτέλεσμα να στερείται αυτό νόμιμης βάσης και να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος για την ορθή ή μη ορθή εφαρμογή της διάταξης που εφαρμόστηκε”, αναφέρεται στο βούλευμα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου.

Παρακάτω, οι Αρεοπαγίτες εξειδικεύουν τη νομική τους σκέψη, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν παρατίθενται τα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία το Συμβούλιο συνήγαγε, χωρίς αμφιβολία, ότι ο εν λόγω καταδικασθείς κρατούμενος δημιουργεί βάσιμη προσδοκία έντιμης διαβίωσης στο μέλλον και ότι θα ενταχθεί ακινδύνως στην κοινωνία και δε θα τελέσει νέες αξιόποινες πράξεις και δη όμοιες με αυτές για τις οποίες καταδικάστηκε».

Τα πτυχία, τα μεταπτυχιακά, το διδακτορικό, ακόμα και η τήρηση των όρων κατά τις άδειες που λάμβανε από τη φυλακή, «στοιχειοθετούν την έννοια της εξωτερικά καλής συμπεριφοράς» και όχι κατά ανάγκη την αληθινά καλή διαγωγή «με την έννοια της αληθούς θετικής συμπεριφοράς που πηγάζει από την ενδόμυχη αποδοχή ων κανόνων της προσήκουσας εκδηλωτικής συμπεριφοράς».

«Δεν έχει επέλθει ο πραγματικός ποινικός σωφρονισμός και η ειλικρινής μετάνοια»

Αναπάντητο παραμένει για τους Αρεοπαγίτες το αν πράγματι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έχει μετανοήσει και σωφρονιστεί και πάντως σε κάθε περίπτωση, στο δικαστικό βούλευμα του Πειραιά δεν προσδιορίζονται τα περιστατικά που να το αποδεικνύουν. «Ακόμα δεν προσδιορίζεται στο προσβαλλόμενο βούλευμα, από ποιο στοιχείο προκύπτει, ότι παρά την αμετάκλητη καταδίκη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη, έχει επέλθει πράγματι μέχρι τώρα ο ποινικός σωφρονισμός του, η ειλικρινής μετάνοιά του για τα εγκλήματα που διέπραξε και η αποκοπή του από το εγκληματικό του παρελθόν ώστε να παρέχονται τα εχέγγυα για ομαλή κοινωνική επανένταξη σε περίπτωση αποφυλάκισής του», καταλήγουν οι ανώτατοι δικαστές, αναιρώντας το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και στέλνοντας το αίτημα αποφυλάκισης Γιωτόπουλου προς νέα κρίση από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

To άρθρο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Το αναλυτικό σκεπτικό του Αρείου Πάγου – «Κανείς πολυισοβίτης εκτός φυλακής πριν τα 25 χρόνια» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr