Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Με χειροπέδες βγήκε από τη ΓΑΔΑ ο αρχηγός της 17Ν – Οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά

Λίγο πριν τις 7:50 το πρωί της Τρίτης (16.06.2026) και -αυτήν την φορά- με χειροπέδες στα χέρια, βγήκε από τη ΓΑΔΑ, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ο αρχιτρομοκράτης αναμένεται να οδηγηθεί με συνοδεία αστυνομικών στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά και στη συνέχεια ξανά, στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο καταδικασθείς σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, επιστρέφει και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά την αναίρεση του βουλεύματος για την αποφυλάκισή του από τον Άρειο Πάγο.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/alexandros-giwtopoulos-1.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/alexandros-giwtopoulos.mp4

Ο καταδικασμένος για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, είχε κάνει αρκετά αιτήματα για αποφυλάκιση και εν τέλει το ένα από αυτά έγινε δεκτό, με απόφαση Αρείου Πάγου.

Πρόλαβε ωστόσο να μείνει λίγες ημέρες ελεύθερος, καθώς μετά από αντιδράσεις -ακόμα και διεθνείς- το αίτημα του ακυρώθηκε και πήρε και πάλι τον δρόμο για την φυλακή.