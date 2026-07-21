Ακρόπολη: Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε δύο Αμερικανούς τουρίστες

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν το πρωί στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από το Μουσείο Ακρόπολης και τα εκδοτήρια εισιτηρίων, όταν στις 08:03 οι Αρχές δέχθηκαν κλήση για άνδρα που κυκλοφορούσε κρατώντας μαχαίρι και απειλούσε πολίτες.

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. ήταν άμεση, ύστερα από ενημέρωση που έκανε γυναίκα στο Κέντρο Άμεσης Δράσης. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε ήδη επιτεθεί σε δύο τουρίστες από τις ΗΠΑ, τραυματίζοντάς τους ελαφρά στα χέρια.

Οι δύο τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε άμεσα στην περιοχή.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών και συνελήφθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άτομο που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.