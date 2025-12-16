Ακινητοποιήθηκε τρένο στον Δομοκό – Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες

Καθυστερήσεις και ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες έφερε η ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα.

Η αμαξοστοιχία Intercity 57 που ταξίδευε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα, ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος στον Δομοκό το βράδυ της Τρίτης 16.12.2025.

Λόγω του περιστατικού υπάρχει ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες με την αναμονή να ξεπερνάει τα 40 λεπτά.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/12/lianokladi-treno.mp4

Όπως αναφέρει και το ηχητικό μήνυμα που ενημερώνει τους επιβάτες, υπάρχει αναμονή για να έρθει κινητήρια μονάδα από το Λιανοκλάδι.