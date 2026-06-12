Ακινητοποιήθηκε συρμός του Προαστιακού κοντά στον Σταθμό Λαρίσης

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 12.06.2027 στο δίκτυο του Προαστιακού, όταν συρμός που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς ακινητοποιήθηκε προσωρινά εξαιτίας εμποδίου που εντοπίστηκε πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με την Hellenic Train.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, πρόκειται για την αμαξοστοιχία 1323, η οποία σταμάτησε στις 18:20 κοντά στον Σταθμό Λαρίσης, μέχρι να ελεγχθεί η κατάσταση και να διασφαλιστεί η ασφαλής συνέχιση της κυκλοφορίας στον Προαστιακό.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν καθυστερήσεις στα δρομολόγια, ενώ δεν αποκλείονται και τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των αμαξοστοιχιών, προκαλώντας ταλαιπωρία στους επιβάτες.

Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα ο ΟΣΕ, προκειμένου να διερευνηθεί η φύση του εμποδίου και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1323 (Κιάτο – Πειραιάς) ακινητοποιήθηκε προσωρινά στις 18:20 πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών, λόγω εμποδίου που εντοπίστηκε στη σιδηροδρομική γραμμή.

Για τη διαχείριση του συμβάντος ενημερώθηκε άμεσα ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της με περιορισμένη ταχύτητα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Λόγω του συμβάντος αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ομαλοποίηση της κυκλοφορίας.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».