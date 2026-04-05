Αιτωλοακαρνανία: Συγκλονιστική απόπειρα ληστείας και επίθεση καλάσνικοφ – «Απείλησαν τη μητέρα μου “αν μιλήσεις θα σε σκοτώσω”»

Απίστευτη απόπειρα ληστείας σημειώθηκε χτες Σάββατο (04.04.2026) στην Αιτωλοακαρνανία, όπου τρεις ένοπλοι έστησαν καρτέρι με καλάσνικοφ σε οικογένεια προκειμένου να «μπουκάρουν» σπίτι τους.

Τρεις κουκουλοφόροι έστησαν καρτέρι στο σπίτι την οικογένειας στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας. Οι άνδρες έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους μπήκαν ένοπλοι στο σπίτι, χτύπησαν τον πατέρα, επιχείρησαν να δέσουν τη μητέρα και πυροβόλησαν τον γιο με καλάσνικοφ, σύμφωνα με τον ALPHA.

Οι τρεις δράστες περίμεναν τον 65χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού, ο οποίος μόλις βγήκε από το ασανσέρ δέχτηκε επίθεση.

«Πάλεψαν για κάποια λεπτά, αντιστάθηκε ο πατέρας μου, προσπάθησε να ξεφύγει. Τελικά τον έσυραν και τον έβαλαν σπίτι. Ήταν μέσα η μητέρα μου και εμφανίστηκε ξαφνικά ένας ληστής με full face και ένα όπλο, την απείλησε “αν μιλήσεις θα σε σκοτώσω”. Την έσυρε στο σαλόνι, πήγε να της δέσει τα χέρια με κάτι πλαστικό και εκείνη την ώρα έφτασα εγώ», είπε ο γιος του 65χρονου.

Τον γιο ειδοποίησαν οι γείτονες, ο οποίος είδε όλα όσα συνέβησαν από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού.

Ο ίδιος περιέγραψε πως πήδηξε στα κεραμίδια για να κυνηγήσει τους ληστές που τον πυροβόλησαν: «Βγάζει ένα όπλο, πρέπει να ήταν καλάσνικοφ γιατί βρήκαμε κάλυκες και ρίχνει».

Αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι της οικογένειας και περισυνέλλεξαν τρεις κάλυκες από καλάσνικοφ.

Οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή τριών ατόμων που αφέθηκαν ελεύθερα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.