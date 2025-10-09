Αιτωλοακαρνανία: Πυροβόλησαν μπουλντόζα της Περιφέρειας στον Πεντάλοφο Μεσολογγίου – Αναζητούνται οι δράστες

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία στο Μεσολόγγι για να εντοπιστούν οι άγνωστοι που άνοιξαν πυρ εναντίον μηχανήματος έργου που ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το σοβαρό περιστατικό των πυροβολισμών συνέβη το βράδυ της Τετάρτης (08.10.2025) στην περιοχή του Πεντάλοφου στο Μεσολόγγι, χωρίς ευτυχώς, να υπάρξουν τραυματισμοί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Όπως ανέφεραν τα nafpaktianews.gr και agrinionews.gr, η μπουλντόζα ήταν σταθμευμένη και εκτός λειτουργίας ενόψει έργων που επρόκειτο να ξεκινήσουν σήμερα (09.10.2025). Από τις σφαίρες προκλήθηκαν ζημιές στο παρμπρίζ του σκαπτικού μηχανήματος.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Μαυρομμάτης, επιβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια θα προχωρήσει σε μήνυση κατ’ αγνώστων, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «απαράδεκτη πράξη βανδαλισμού που δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Η Αστυνομία διερευνά το περιστατικό, συλλέγοντας στοιχεία και μαρτυρίες από το σημείο, με στόχο να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να διαλευκανθούν τα κίνητρά τους.

Παράλληλα, κλήθηκαν οι πολίτες που γνωρίζουν οτιδήποτε σχετικό, να επικοινωνήσουν άμεσα με τις αρμόδιες αρχές.