Αιτωλοακαρνανία: Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός λόγω κατολίσθησης – Μεγαλώνει το ρήγμα

Μεγάλες είναι οι καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία στην Αιτωλοακαρνανία, με την Ιόνια Οδό να παραμένει κλειστή λόγω κατολίσθησης στο σημείο της Συκούλας.

Ενεργό παραμένει από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, το φαινόμενο της κατολίσθησης στην Ιόνια Οδό στο ύψος της Συκούλας ενώ οι πλημμύρες έφεραν εικόνες καταστροφής σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας και την Αιτωλοακαρνανία.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε στο 127ο χιλιόμετρο της Ιονίας Οδού στο ύψος της Συκούλας, στα όρια των νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας και τα οχήματα εκτρέπονται προς την παλιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Αντιρρίου.

Το ρήγμα που υπάρχει στην πλαγιά σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεγαλώνει και τόνοι από φερτά υλικά, πέφτουν στον δρόμο με τα σκαπτικά μηχανήματα να προσπαθούν να απομακρύνουν το χώμα και να εργάζονται πυρετωδώς για την κατασκευή παράπλευρου δρόμου, ο οποίος αρχικά θα εξυπηρετήσει τα βαρέα οχήματα και, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, ενδέχεται στη συνέχεια να δοθεί σε χρήση και για τους οδηγούς στο ρεύμα από Αμφιλοχία προς Άρτα.

Το ρήγμα συνεχίζει να επεκτείνεται, η πλαγιά παραμένει ασταθής και μεγάλες ποσότητες μπάζων και φερτών υλικών εξακολουθούν να πέφτουν στο οδόστρωμα, συμπαρασύροντας ελαιόδεντρα από την κορυφή του βουνού.

Υπενθυμίζεται ότι μεγάλο πλήγμα από την κακοκαιρία, δέχτηκε και η Ηλεία, στην οποία χωρίς πόσιμο νερό παραμένουν πολλές περιοχές κοντά στον Πύργο, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.