Αιτωλοακαρνανία: Επιχείρηση για την ανάσυρση ατόμου χωρίς τις αισθήσεις του που έκανε ράφτινγκ στα Λουτρά Τρύφου

Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην Αιτωλοακαρνανία, μετά από μεγάλη επιχείρηση διάσωσης έπειτα από σοβαρό δυστύχημα στην περιοχή του Αγίου Βαρβάρου Τρύφου Ξηρομέρου. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του που ανασύρθηκε από το σημείο.

Το δυστύχημα έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ράφτινγκ, με το ένα από αυτά να φέρεται να έχει τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την ανάσυρση του ατόμου, ενώ στην περιοχή σπεύδουν δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας προκειμένου να συνδράμουν στη διαχείριση του περιστατικού, αναφέρει το agriniopress.gr.

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, μαζί με την Ομάδα Ορμητικών Νερών και την Ορειβατική Ομάδα της 6ης Ε.Μ.Α.Κ., μία ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και η Ομάδα ΣμηΕΑ (drone) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε και κατάφερε να καλέσει σε βοήθεια μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, κινητοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και την επιχείρηση στο δύσβατο σημείο.