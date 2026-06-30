Αιδηψός: Ανήλικη ήπιε χλωρίνη – Αστυνομικοί την μετέφεραν άμεσα στο κέντρο υγείας

Συναγερμός σήμανε στην Αιδηψό όταν ένα ανήλικο κορίτσι, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή για οικογενειακές διακοπές στην Εύβοια, κατανάλωσε κατά λάθος υγρό καθαριστικό που περιείχε χλωρίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evoiaonline, την ώρα του περιστατικού με την ανήλικη και την χλωρίνη στην Αιδηψό, τα δύο ασθενοφόρα του Τομέα ΕΚΑΒ Ιστιαίας πραγματοποιούσαν διακομιδές άλλων ασθενών και δεν ήταν διαθέσιμα για άμεση επέμβαση.

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ιστιαίας, οι οποίοι μετέφεραν χωρίς καθυστέρηση το αλλοδαπό παιδί με περιπολικό όχημα στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, ώστε να του παρασχεθεί άμεσα η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η ανήλικη παραμένει υπό την παρακολούθηση των γιατρών, οι οποίοι της παρέχουν την απαιτούμενη θεραπευτική φροντίδα.