Αιγάλεω: Συνελήφθη 16χρονος μετά από καταδίωξη – Είχε στην κατοχή του πάνω από 90 γραμμάρια κάνναβης

Επεισοδιακό ήταν το βράδυ της Τρίτης (25.11.2025) στην περιοχή του Αιγάλεω όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ προχώρησαν σε έλεγχο μιας παρέας νεαρών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους στο Αιγάλεω, εντόπισαν τους νεαρούς να περπατούν και τους κάλεσαν για έλεγχο.

Ωστόσο, ένας από αυτούς μόλις είδε τους αστυνομικούς αποκόπηκε από την παρέα και τράπηκε σε φυγή, αλλά τα στελέχη της Ομάδας ΔΙΑΣ τον καταδίωξαν και τον ακινητοποίησαν.

Ο 16χρονος τελικά συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και απείθεια.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 91,79 γραμμ. κάνναβης,

• 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

• τρίφτης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.