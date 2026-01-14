Αιγάλεω: «Ήταν πεσμένη στο έδαφος και της έριχναν νερό» λέει αυτόπτης μάρτυρας για την 95χρονη που αυτοπυρπολήθηκε

Μια ηλικιωμένη γυναίκα επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της σήμερα το πρωί (14/01/2026) στο Αιγάλεω, περιλούζοντας τον εαυτό της με εύφλεκτο υγρό και αυτοπυρπολούμενη στη μέση του δρόμου.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:00, στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Αρτάκης στο Αιγάλεω, με περίοικους και περαστικούς να αντιδρούν άμεσα και να επιχειρούν να σώσουν την 95χρονη που αυτοπυρπολήθηκε.

Ένας αυτόπτης μάρτυρα περιγράφει στο newsit.gr τη σκηνή με κάθε λεπτομέρεια, από τη στιγμή που βλέπει την ηλικιωμένη να περπατάει μέχρι τη στιγμή που αντιλαμβάνεται ότι έχει καεί ελαφρά και βρίσκεται στο έδαφος:

«Την ηλικιωμένη την βλέπω συχνά στη γειτονιά. Σήμερα νωρίς το πρωί την είδα να περπατάει στο δρόμο με τον περιπατήρα της και κάποια ψώνια. Όταν βρήκα να παρκάρω και κατέβηκα από το αυτοκίνητο, αντίκρισα τη γυναίκα πεσμένη στο έδαφος, με κόσμο γύρω της.

Κάποιοι της έριχναν νερό και με πυροσβεστήρα. Παρατήρησα ότι είχε καεί λίγο, αλλά όχι σε σημείο που να θεωρηθεί κρίσιμη η κατάστασή της. Δεν μπορούσα να καταλάβω αν είχε περιλουστεί με βενζίνη ή κάτι άλλο».

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση. Περαστικοί και γείτονες προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά, ενώ στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την ηλικιωμένη στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την πράξη εξετάζονται από τις αρχές.

