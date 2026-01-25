Αεροπορία Στρατού: Διαπρέπει το «πιλοτικό» ελικόπτερο Apache A+ με πραγματικές βολές μέρα και νύχτα

Για «τεράστιες δυνατότητες» που εκτινάσσουν επιχειρησιακά τον ρόλο των ελικοπτέρων Apache A μιλούν πλέον στελέχη στην Αεροπορία Στρατού. Από εδώ και πέρα, η προσοχή στρέφεται στο επόμενο βήμα, στη γραμμή ένταξης των SPIKE NLOS, εκεί όπου πραγματικά ανεβαίνει επίπεδο το πρόγραμμα.

Οι τελευταίες δοκιμές στο «πιλοτικό» Apache AH-64A+ με σειριακό αριθμό «1006» ολοκληρώθηκαν και σύμφωνα με πληροφορίες του Onalert το νέο optics upgrade του ελικοπτέρου της Αεροπορίας Στρατού δοκιμάστηκε εξαντλητικά σε όλα τα προφίλ ημέρας και νύχτας, με πραγματικές βολές: ρουκέτες, πυροβόλο και Hellfire.

Το ελικόπτερο δοκιμάστηκε σε πλήρες επιχειρησιακό προφίλ ημέρας και νύχτας, όχι μόνο με ελέγχους αισθητήρων και διαδικασιών, αλλά με πραγματική χρήση του βασικού οπλισμού του. Με το πυροβόλο M230 των 30 χιλιοστών, με ρουκέτες 70mm και με εκτοξεύσεις πυραύλων AGM-114 Hellfire, ώστε να πιστοποιηθεί στην πράξη ότι η αναβάθμιση δεν είναι «εργαστηριακή», αλλά επιχειρησιακή.

Από τις πρώτες βολές, το συμπέρασμα που μεταφέρουν στελέχη της Αεροπορίας Στρατού είναι σαφές. Η απόδοση των νέων ηλεκτρονικών ήταν εντυπωσιακή. Η εικόνα ημέρας και νύχτας ήταν ποιοτικά ανώτερη. Η διαδικασία εντοπισμού και αναγνώρισης στόχων έγινε ταχύτερη. Η στοχοποίηση ήταν πιο σταθερή και πιο «καθαρή» σε όλο το εύρος των δοκιμών. Το αποτέλεσμα αποτυπώθηκε και στο πεδίο βολής, όπου οι βολές με πυροβόλο και ρουκέτες έδειξαν άμεσα τη διαφορά στη σκόπευση και στη διατήρηση του στόχου, ενώ οι Hellfire επιβεβαίωσαν ότι το νέο πακέτο αισθητήρων και υποσυστημάτων αποστολής υποστηρίζει με συνέπεια την αλυσίδα εμπλοκής, από τον εντοπισμό έως την προσβολή.

Με απλά λόγια, το Apache A+ δεν «ανανεώνεται» απλώς. Αναβαθμίζεται σε πλατφόρμα που μπορεί να εκμεταλλευτεί πλήρως τον κλασικό του οπλισμό, με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα που μέχρι χθες δεν ήταν δεδομένη.

Την ίδια ώρα, στο ΓΕΣ και την Αεροπορία Στρατού ζητούμενο δεν είναι μόνο να αναγεννηθεί ξανά ο στόλος, αλλά να αποκτήσει χαρακτηριστικά σύγχρονης, δικτυοκεντρικής πλατφόρμας κρούσης. Και να περάσει αυτό το αποτύπωμα σταδιακά σε όλα τα Apache A+, με ρυθμούς που δείχνουν ότι η Αεροπορία Στρατού έχει αφήσει πίσω της την εποχή της στασιμότητας και προχωρά στην αναβάθμιση των πολύτιμων ιπτάμενων μέσων της.

Η νέα εποχή των «Alpha» μετά την αναβάθμιση

Το πρώτο αναβαθμισμένο Apache δεν είναι απλώς ένα ακόμη ελικόπτερο που βγαίνει από υπόστεγο. Είναι ο «δείκτης» για το αν το πακέτο αναβάθμισης περνά από τη θεωρία στην πράξη. Για αυτό και οι δοκιμές, σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασαν στο όριο και πήραν ιδιαίτερα απαιτητικές. Πτήσεις ημέρας και νύχτας, έλεγχοι αισθητήρων, δοκιμή διαδικασιών εμπλοκής, και στη συνέχεια πραγματικές βολές με ρουκέτες, πυροβόλο και Hellfire, ώστε να φανεί αν τα νέα οπτικά και τα υποσυστήματα αποστολής λειτουργούν σωστά σε απόλυτα ρεαλιστικές συνθήκες.

Η κρίσιμη παράμετρος δεν είναι μόνο η επιτυχία των βολών. Είναι η πιστοποίηση ότι ο χειριστής αποκτά στο μέγιστο αυτό που χαρακτηρίζει τα Apache : ικανότητα έγκαιρου εντοπισμού, αναγνώρισης και στοχοποίησης, σε αποστάσεις και περιβάλλον που μέχρι χθες περιόριζαν την αποτελεσματικότητα των «Alpha».

Τι αλλάζει πραγματικά στα Apache A+: αισθητήρες, επίγνωση, επιβιωσιμότητα

Ο πυρήνας της αναβάθμισης στα Apache A+ είναι η επιστροφή τους στο σύγχρονο περιβάλλον μάχης:νύχτα, κακές καιρικές συνθήκες, ψηφιακές επικοινωνίες, διαμοιρασμός εικόνας και στόχων. Το πακέτο περιλαμβάνει:

Νέας γενιάς ηλεκτροοπτικό/θερμικό σύστημα για εντοπισμό και στοχοποίηση, με σαφώς καλύτερη εικόνα ημέρας/νύχτας.

Αναβαθμισμένη απεικόνιση στον χειριστή (φιλοσοφία HMD/κάσκας και νέες ενδείξεις), που μεταφράζεται σε ταχύτερη «αλυσίδα» από την αναγνώριση μέχρι την εμπλοκή.

Αναβάθμιση επικοινωνιών και διασύνδεσης, ώστε το Apache να μην είναι «μόνο του», αλλά μέρος ενός δικτύου.

Ενισχυμένο πακέτο αυτοπροστασίας, με προειδοποιητές και αντίμετρα, γιατί στο σύγχρονο πεδίο το μεγαλύτερο ρίσκο για ελικόπτερο είναι η έκθεση σε αντιαεροπορικά και MANPADS.

Με άλλα λόγια, ο στόχος είναι τα Apache A+ να πάψουν να είναι περιορισμένων δυνατοτήτων και να γίνουν αξιόπιστες πλατφόρμες κρούσης που μπορούν να επιχειρούν συστηματικά, όχι περιστασιακά.

Δικτυοκεντρική λογική και συνεργασία μέσων και όπλων

Στη σύγχρονη επιχειρησιακή λογική, το Apache δεν είναι μόνο φορέας πυρός. Είναι και κόμβος πληροφορίας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για το ελληνικό περιβάλλον, όπου η γεωγραφία σε Θράκη και Αιγαίο παράγει συνεχώς «νεκρές ζώνες» ορατότητας, αναδιπλώσεις εδάφους, νησιωτικά εμπόδια και ανάγκη για ταχεία μεταφορά δεδομένων.

Όταν ένα ελικόπτερο μπορεί να λάβει στοιχεία στόχου από άλλη πλατφόρμα, να τα επιβεβαιώσει με τους δικούς του αισθητήρες και να εκτελέσει προσβολή χωρίς να εκτεθεί, τότε αλλάζει το επιχειρησιακό παιχνίδι. Και εδώ ακριβώς έρχεται το όπλο που κάνει τη διαφορά.

Η Αλεξάνδρεια Ημαθίας ως «γραμμή εκσυγχρονισμού»

Στη βάση της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, εκεί όπου εδρεύει το 3ο ΤΕΑΣ και η Σχολή Αεροπορίας Στρατού, έχει στηθεί ένας μηχανισμός που θυμίζει περισσότερο βιομηχανική γραμμή υποστήριξης παρά αποσπασματικές εργασίες «συντήρησης ανάγκης». Το πρόγραμμα υλοποιείται με συνεργεία της Αεροπορίας Στρατού και τεχνικούς ισραηλινής προέλευσης, με την Elbit Systems να έχει κομβικό ρόλο στο πακέτο αισθητήρων/ηλεκτρονικών και στη μετάβαση των Apache A+ σε σύγχρονο επιχειρησιακό πρότυπο.

Ο σχεδιασμός προβλέπει σταδιακή παράδοση ελικοπτέρων, με στόχο να φτάσει ο στόλος σε πλήρη αναβαθμισμένη διαμόρφωση έως το φθινόπωρο του 2026, ώστε τα AH-64A+ να αποτελέσουν μαζί με τα AH-64D Longbow τον κορμό της επιθετικής ισχύος της Αεροπορίας Στρατού.

Η ουσία είναι ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια, το πρόγραμμα δεν αντιμετωπίζεται ως «μια ακόμη παράταση ζωής», αλλά ως επιστροφή στην πρώτη γραμμή.

SPIKE NLOS: ο πολλαπλασιαστής ισχύος που αλλάζει τους κανόνες

Η ένταξη των SPIKE NLOS σε επιλεγμένα Apache «Alpha»-ο σχεδιασμός που έχει παρουσιαστεί αφορά 9 ελικόπτερα-δίνει στην Αεροπορία Στρατού ένα εργαλείο που δεν είναι «άλλη μια βελτίωση», αλλά αλλαγή κλίμακας και αφορά stand-off κρούση από αποστάσεις που ξεπερνούν την παραδοσιακή λογική των επιθετικών ελικοπτέρων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Rafael, το SPIKE NLOS έχει εμβέλεια έως 50 χλμ από τον αέρα, ανάλογα με τη διαμόρφωση και με δυνατότητα προσβολής στόχων χωρίς άμεση οπτική επαφή.

Το επιχειρησιακό νόημα είναι συγκεκριμένο καθώς το Apache μπορεί να εκτοξεύσει από θέση κάλυψης, να διατηρήσει χαμηλό προφίλ, να αξιοποιήσει τρίτες πηγές στοχοποίησης, και να χτυπήσει στόχο υψηλής αξίας με ακρίβεια. Για το ελληνικό περιβάλλον, όπου η απόσταση, ο χρόνος και η έκθεση είναι κρίσιμα, αυτή η ικανότητα μεταφράζεται σε πραγματική αποτροπή.

Θράκη και Αιγαίο: γιατί το «NLOS» ταιριάζει στο ελληνικό πεδίο

Στη Θράκη, το ανάγλυφο, οι υδάτινες γραμμές, οι οικισμοί και οι ζώνες συγκάλυψης δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η έγκαιρη προσβολή τεθωρακισμένων/συγκεντρώσεων μπορεί να κρίνει τη ροή μιας εμπλοκής. Ένα Apache που μπορεί να χτυπήσει σε βάθος χωρίς να αποκαλυφθεί εύκολα, προσθέτει ένα στρώμα απειλής που ο αντίπαλος δεν αγνοεί.

Στο Αιγαίο, η νησιωτικότητα είναι από μόνη της τακτικό εργαλείο. Θέσεις προώθησης, σημεία απόκρυψης, ακτογραμμές και διαδρομές που επιτρέπουν σε ελικόπτερα να εμφανιστούν, να εκτοξεύσουν και να αποχωρήσουν σε πολύ μικρό χρόνο. Με NLOS όπλο, το Apache δεν χρειάζεται να πλησιάσει θέτοντας το μέσο σε κίνδυνο για να είναι αποτελεσματικό.

Το «τρίγωνο» οπλισμού: ρουκέτες, Hellfire, SPIKE NLOS

Με την αναβάθμιση και την ένταξη των SPIKE NLOS, τα Apache αποκτούν ένα πραγματικά ευέλικτο πακέτο:

Ρουκέτες για κορεσμό και προσβολή στόχων περιορισμένης θωράκισης.

Hellfire για κλασικές αντιαρματικές/αντιαποβατικές αποστολές μεσαίας εμβέλειας.

SPIKE NLOS για κρούση μεγάλης ακτίνας και στόχους υψηλής αξίας.

Η «επόμενη μέρα» και το στρατηγικό αποτύπωμα

Η αναγέννηση των Apache A+ και η είσοδος των SPIKE NLOS δεν αφορά μόνο την τακτική υποστήριξη του Στρατού Ξηράς. Αφορά το συνολικό αποτύπωμα αποτροπής σε δύο κρίσιμα μέτωπα: Θράκη και Αιγαίο. Δημιουργεί μια ορατή απειλή stand-off κρούσης, συμπληρώνει το πλέγμα πυρών που αναπτύσσεται και με άλλα μέσα, και στέλνει μήνυμα ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις επενδύουν σε δυνατότητες που μετράνε στον σύγχρονο πόλεμο: αισθητήρες, δικτύωση, ακρίβεια, εμβέλεια.

Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα δίνει χρόνο για να σχεδιαστεί το επόμενο μεγάλο βήμα, είτε αυτό λέγεται βαθύτερη αναβάθμιση των Longbow είτε, σε βάθος χρόνου, επιλογές νέας γενιάς. Όμως το άμεσο διακύβευμα είναι πιο απλό και πιο πιεστικό με στόχο να περάσουν τα Apache A+ από την «εποχή της επιβίωσης» στην εποχή της αξιοποίησης.

Και με τις δοκιμές του πρώτου ελικοπτέρου να έχουν ολοκληρωθεί, το πρόγραμμα δείχνει ότι έχει μπει επιτέλους στη φάση που οι δυνατότητες δεν περιγράφονται σε παρουσιάσεις, αλλά αποδεικνύονται στον αέρα, μέρα και νύχτα, με πραγματικές βολές σε πραγματικούς στόχους.

πηγή: OnAlert.gr / Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς