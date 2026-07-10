Αεροδρόμιο «Μακεδονία»: Πτήση προς Σαράγεβο επέστρεψε επειδή φώναζε επιβάτης – Συνελήφθη 40χρονος Αυστραλός

Ταραχή επικράτησε σε πτήση από Θεσσαλονίκη προς το Σαράγεβο, όταν ένας 40χρονος, Αυστραλός, επέδειξε επιθετική συμπεριφορά προς μέλη του πληρώματος, φωνάζοντας χωρίς εμφανή αιτία. Το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ (09.07.2026) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Η ένταση που προκλήθηκε είχε ως αποτέλεσμα να διαταραχθεί η ασφάλεια της πτήσης και η τάξη στο αεροπλάνο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, με τον κυβερνήτη να αποφασίζει την επιστροφή και προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

Μετά την προσγείωση, ο 40χρονος συνελήφθη κι αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.