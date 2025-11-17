Αδερφός υπαρχηγού κυκλώματος για Παντελίδη: Ήταν απλός παίχτης στο τραπέζι και προσπάθησε να προστατεύσει τον τραγουδιστή

Για τη νύχτα που ο φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος με τις «μαϊμού» επενδύσεις, βρέθηκε να παίζει στο ίδιο τραπέζι με τον τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη, μίλησε στο LiveNews ο αδερφός του κατηγορούμενου.

Ήταν λίγες ώρες πριν από το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο αδερφός του φερόμενου ως υπαρχηγού του κυκλώματος, ο τωρινός κατηγορούμενος, δεν είχε στήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι αλλά ήταν εκεί ως απλός παίκτης.

«Για τον αδικοχαμένο τραγουδιστή θα σας πω ότι το παιχνίδι που έγινε την ημέρα που ήταν ο Παντελής Παντελίδης, δεν ήταν του αδερφού μου. Ήταν εκεί ο αδερφός μου ως παίκτης. Ο αδερφός μου την άλλη μέρα μου είπε ότι ήρθε ο Παντελίδης σε πολύ κακή κατάσταση λόγω ποτού και τους είπε επανειλημμένως πώς θα φύγει, πώς θα οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Σας λέω τα λόγια του σε εμένα».

«Μου είπε ότι (ο Παντελίδης) ήπιε ένα μπουκάλι ουίσκι σε 10 λεπτά και πήγε ο ίδιος (σ.σ. ο υπαρχηγός) στην κουζίνα του ξένου σπιτιού και έριξε όλα τα ποτά στον νεροχύτη για να μην πιει ο Παντελίδης. Είναι ο μόνος που προσπάθησε να τον προστατεύσει. Εμένα μου είπε ότι ο Παντελίδης έχασε 20.000 ευρώ. Και ο αδερφός μου έχει χάσει πολλά περισσότερα να ξέρετε».

«Ο αδερφός μου δε γνώριζε τότε τον κύριο Μαρτίκα και απορώ τόσα χρόνια μετά που γνωρίστηκαν, πώς συζητούσαν για αυτό το θέμα» αναρωτήθηκε.

Φίλος Παντελίδη: Ο τραγουδιστής ήταν εκεί για περίπου 4 ώρες

Στην εκπομπή μίλησε φίλος του Παντελή Παντελίδη, ο οποίος μάλιστα βρισκόταν μαζί του στο τραπέζι που έπαιζε χαρτιά το βράδυ που πέθανε. Όπως λέει, το ποσό που έχασε ο φίλος του το μοιραίο βράδυ δεν ήταν 250.00 ευρώ όπως είπε ο Σπύρος Μαρτίκας, αλλά περίπου στις 15.000-20.000€.

«Το ποσό που ακούστηκε από τον Σπύρο Μαρτίκα πως έχασε ο Παντελής Παντελίδης εκείνο το βράδυ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το πραγματικό ποσό είναι πολύ μικρότερο και ανέρχεται περίπου στις 15.000-20.000€. Αποκλείεται να έχασε μεγαλύτερο ποσό.

Ο τραγουδιστής βρισκόταν εκεί περίπου 4 ώρες. Δεν είδα έναν άνθρωπο αγχωμένο και ιδρωμένο από το ποσό που έχασε, όπως ακούστηκε. Μάλιστα θυμάμαι τον Παντελή να λέει «τα λεφτά που έχασα, ελάτε αύριο στο μαγαζί να τα πετάξετε λουλούδια».

Ο Παντελής έβγαζε περίπου 40.000 ευρώ σε κάθε εμφάνιση του. Δεν είναι λογικό να πανικοβαλλόταν για ένα τέτοιο ποσό. Ο Παντελής γνώριζε και τα 8-10 άτομα που ήταν στη λέσχη. Είχε φιλικές σχέσεις μαζί τους. Τώρα, το εάν το παιχνίδι ήταν στημένο για να πάρουν από τον Παντελή αυτά τα λεφτά δεν μπορώ να το γνωρίζω».