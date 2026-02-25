Αγωνία για 44χρονο που εξαφανίστηκε στην Καβάλα – Έρευνες με drone, Silver Alert και ανησυχία από την οικογένεια: «Του ήρθαν μαζεμένα προβλήματα»

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση 44χρονου άνδρα από το Ελαιοχώρι Καβάλας, με τις έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του να είναι σε εξέλιξη.

Πληροφορίες λένε για την εξαφάνιση, που έγινε στις 9 το πρωί της Τρίτης 24/02/2026, ότι ο 44χρονος αγνοούμενος έφυγε με λεωφορείο του ΚΤΕΛ από το χωριό Ελαιοχώρι στο οποίο διέμενε, με προορισμό την πόλη της Καβάλας.

Στη συνέχεια έγινε αντιληπτός να περιπλανάται έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου νοσηλευόταν η μητέρα του λόγω κάποιων προβλημάτων υγείας. Η Αστυνομία αλλά και μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης ερεύνησαν, ακόμη και με χρήση drone, την περιοχή του περιαστικού δάσους της Καβάλας, καθώς υπήρχαν μαρτυρίες από ανθρώπους που ανέφεραν στις αρχές ότι τον είδαν στο κτίριο του Φυσιολατρικού Ομίλου που βρίσκεται στην περιοχή.

Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξε η Αστυνομία, όμως, ο 44χρονος κατευθύνθηκε στον υπεραστικό σταθμό ΚΤΕΛ της περιοχής, επιβιβάστηκε σε λεωφορείο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη και έκτοτε αγνοείται.

Ο αδελφός του αγνοούμενου, μιλώντας στο newsit.gr απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να απευθυνθεί στις αρχές και τονίζει:

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο αδελφός μου πήρε το λεωφορείο από Καβάλα για Θεσσαλονίκη. Αώο το σπίτι στο Ελαιοχώρι έφυγε χθες (24/2/26) το πρωί πριν τις 9. Πήρε μαζί του τσάντες με ρούχα, πήρε και το κινητό του, είχε και κάποια χρήματα μαζί του. Δεν μας είχε πει τίποτα, αν θα έφευγε και που θα πήγαινε.

Η μητέρα μας έχει προβλήματα υγείας και ο αδελφός μου στενοχωριόταν πολύ. Έφυγε ξαφνικά. Τον καλώ στο κινητό αλλά το έχει κλειστό. Δεν γνωρίζω αν έχει φίλους ή γνωστούς στη Θεσσαλονίκη. Ευχόμαστε να είναι καλά εκεί που είναι, όπου και να είναι. Είναι πολύ καλό παιδί ο αδελφός μου και του ήρθαν μαζεμένα τα προβλήματα. Δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα, είναι πολύ ήρεμος άνθρωπος. Κλειστός χαρακτήρας, δεν ανοίγεται εύκολα σε ανθρώπους αλλά είναι πολύ καλό παιδί και εύχομαι να είναι καλά».

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν με δέρμα μαύρο στους ώμους, το οποίο στο πίσω μέρος φέρει στάμπα με λευκά γράμματα , γκρι παντελόνι εργασίας με τσέπες και μπεζ με καφέ ορειβατικά μποτάκια. Έχει μαύρα κοντά μαλλιά με γκρίζα στους κροτάφους, μουστάκι και μούσι μαύρο με γκρίζο.

Η υπηρεσία Silver Alert της Γραμμής Ζωής, μετά από αίτημα των συγγενών και αφού συγκέντρωσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενεργοποίησε τον κοινωνικό συναγερμό Silver Alert για την κινητοποίηση όλων με στόχο την ανεύρεσή του 44χρονου αγνοούμενου.

Ο διοικητής του Silver Alert Γεράσιμος Κουρούκλης τονίζει στο newsit.gr:

«Πρόκειται για την εξαφάνιση ενός ανθρώπου 44 ετών από την περιοχή της Καβάλας. Οποιοσδήποτε έχει δει κάτι ή έχει ακούσει κάτι και μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με το Silver Alert, όλο το 24ωρο στην Εθνική Γραμμή SOS».

