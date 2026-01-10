Αγρότες: Πρόταση για συλλαλητήριο με τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας την ώρα της συνάντησης με την κυβέρνηση

Πρόταση για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους εξετάζουν οι αγρότες, σχεδιάζοντας να κατεβούν με τα τρακτέρ τους και να πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, την ώρα της συνάντησης με την κυβέρνηση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη (13.01.2026) στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων των μπλόκων και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Θα συνεχίσουμε αυτή την κινητοποίηση. Όσο πάει, όσο μπορούμε. Μέχρι να νικήσουμε», δηλώνουν εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και πως οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με την πρόταση που συζητείται, στο συλλαλητήριο που σχεδιάζεται στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να συμμετάσχουν τρακτέρ, λεωφορεία και αυτοκίνητα, με τους διοργανωτές να επισημαίνουν ότι η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της επικείμενης συνάντησης με την κυβέρνηση.

Μερίδα αγροτών εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς τις προσδοκίες από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό –την πρώτη εδώ και περισσότερο από 40 ημέρες κινητοποιήσεων– εκτιμώντας ότι δεν αναμένονται θεαματικά αποτελέσματα και τονίζοντας ότι ο «αγώνας πρέπει να συνεχιστεί».

Υπενθυμίζεται ότι οι εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων αποδέχθηκαν την πρόταση διαλόγου που επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ετοιμάζονται αύριο, Σάββατο (09.01.2026), για νέα σύσκεψη του Πανελλαδικού Συντονιστικού.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, θέτει δύο βασικές προϋποθέσεις: να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι και να υπάρχει καθολική εκπροσώπηση των αγροτών από όλα τα μπλόκα.