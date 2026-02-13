Αγρότες: Έξω από τη Βουλή θα περάσουν τη νύχτα – Το κομβόι με τα τρακτέρ και όσα έγιναν στο συλλαλητήριο της Αθήνας

Περισσότεροι από 1.000 αγρότες έδωσαν το παρών στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, όπου το απόγευμα της Παρασκευής (13/2/26) έφτασαν περισσότερα από 40 τρακτέρ. Είχαν ξεκινήσει κομβόι το μεσημέρι από τις Αφίδνες…

Το κέντρο της Αθήνας αποκλείστηκε και οι αγρότες με τα τρακτέρ τους, ύψωσαν πανό μπροστά από τη Βουλή. Τραγούδια, ακόμα και γίδα βραστή, συμπλήρωναν το σκηνικό που στήθηκε στο Σύνταγμα, με τους αγρότες να παραμένουν ακόμα εκεί, όπου θα διανυκτερεύσουν.

Κλειστή παραμένει η Βασιλίσσης Αμαλίας μέχρι τη Φιλελλήνων, η Όθωνος και η Σουρή ενώ οι υπόλοιποι δρόμοι στο κέντρο έχουν ανοίξει.

Τα τρακτέρ μπήκαν με κόρνες στην Πλατεία Συντάγματος λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/syntagma.mp4

Νωρίτερα, είχαν διασχίσει κεντρικούς δρόμους της Αθήνας…

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/trakter-pros-syntagma.mp4

Στις 19.30 το απόγευμα ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες αγροτοσυνδικαλιστών, αγροτών και κτηνοτρόφων που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Δείτε εδώ, μέσα από το live του newsit.gr όλα όσα έγιναν στις αγροτικές κινητοποιήσεις στην Αθήνα

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν, σε ένδειξη στήριξης προς τους αγρότες, η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι, καθώς και επικεφαλής αγροτικών συνεταιρισμών. Στο κέντρο της Αθήνας βρίσκονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας, πάνω από σαράντα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, καθώς και περισσότεροι από χίλιοι συμμετέχοντες.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε από το Σύνταγμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικό χώρο, αλλά όχι πολιτική βούληση, κατηγορώντας την ότι ωθεί τους αγρότες εκτός παραγωγής, ενώ υπογράμμισε πως οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/agrotes-nyxterina-teaser.mp4

Αντίστοιχο μήνυμα έστειλαν και άλλοι συνδικαλιστές, τονίζοντας ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί έως ότου υπάρξουν αλλαγές στην αγροτική πολιτική και έως ότου καταστεί βιώσιμη η αγροτική παραγωγή υπογραμμίζοντας πως “θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος”.

«Τα μπλόκα θα ξαναστηθούν και μπορεί να κρατήσουν παραπάνω από 55 μέρες»

«Η κυβέρνηση δεν θα έχει καλά ξεμπερδέματα με εμάς αν δεν ικανοποιήσει τα αιτήματα μας» είπε μιλώντας στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ο Ρίζος Μαρούδας, από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας.

«Το σημερινό συλλαλητήριο είναι η απαρχή της νέας φάσης των αγώνων μας, της συνέχισης των κινητοποιήσεων, όπως είχαμε υποσχεθεί και όταν φεύγαμε απ τα μπλόκα, γιατί τα μπλόκα είναι μία μορφή αγώνα, αλλά δεν είναι η μόνη μορφή αγώνα» σημείωσε και τόνισε:

«Σας δίνουμε αυτή την υπόσχεση. Θα είμαστε εδώ, θα είμαστε μαζί. Θα δυναμώσουμε την κοινή δράση και θα έχουμε αποτελέσματα γιατί είμαστε οι πολλοί. Γιατί έχουμε δίκιο. Συνεχίζουμε και θα νικήσουμε. Ψηλά το κεφάλι. Μην τους φοβάστε. Αυτοί πρέπει να μας φοβούνται και μας φοβούνται και μας τρέμουν».

«Μπράβο σε όλους μας που συνεχίζουμε έναν αγώνα μεγάλο» είπε ο Κώστας Τζέλλας, εκ μέρος του μπλόκου Ε – 65 και της γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων για να προσθέσει: «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και με το συλλαλητήριο σήμερα που σίγουρα στέλνει το μήνυμα, αλλά και με άλλες μορφές κλιμάκωσης. Και να είναι σίγουρη και η κυβέρνηση ότι τα μπλόκα θα ξαναστηθούν και μπορεί να κρατήσουν παραπάνω από 55 μέρες. Εάν δεν λυθούν τα προβλήματά μας, δεν υποχωρούμε, είτε με τα πόδια, είτε με τα τρακτέρ. Όλοι μαζί, μαζί με τη δική σας βοήθεια».

«Η σημερινή συγκέντρωση με τους αγωνιζόμενους αγρότες μας γεμίζει συγκίνηση και περηφάνια, αισιοδοξία για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας» τόνισε ο Βασίλης Σταμούλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών.

«Να είστε σίγουροι ότι η σπορά που κάνατε, ο πολυήμερος ηρωικός σας αγώνας, θα δώσει καρπούς. Η σπορά της ενότητας, της συσπείρωσης στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, της εργατικής – λαϊκής αλληλεγγύης είναι τα πιο σημαντικά εφόδια για τον αγώνα σας που συνεχίζεται.

Ο Β. Σταμούλης τόνισε: «Να πιστέψουμε στη δική μας δύναμη και όχι σε σωτήρες και λύσεις από τα πάνω γιατί αυτό που επιβεβαιώνεται για δεκαετίες είναι αυτό που λέει το γνωστό αγροτικό τραγούδι «και μείς τα ίδια θα μαστε άλλη μια φορά, μας παίρνουν τη σοδειά φτηνά».

Την αλληλεγγύη και την συμπαράσταση των γυναικών του μόχθου «στην αγροτιά και στον αγώνα της ενάντια στο ξεκλήρισμά της» μετέφερε εκ μέρους της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, η Κωνσταντίνα Τσότρα. «Είμαστε δίπλα σας» σημείωσε.

Ένα ξεχωριστό καλωσόρισμα ετοίμασαν οι βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενοι, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα που απηύθυνε η ΟΒΣΑ.

Τόσο η Ομοσπονδία όσο και άλλοι φορείς, όπως η Επιτροπή Αγώνα Λαϊκών Αγορών, έστησαν πάγκους για να τροφοδοτούν τους βιοπαλαιστές με νερά, χυμούς, σάντουιτς και άλλα προϊόντα, ώστε να συμβάλουν στη διανυκτέρευση.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/portokalia-agrotes-vouli-syntagma.mp4

Ιδιαίτερη πρωτοβουλία, επίσης, ήταν και αυτή από το ναυτεργατικό σωματείο της ΠΕΜΕΝ, η οποία μετέφερε στο Σύνταγμα την εκδήλωση για την ετήσια κοπή της πίτας της, ενώ όλα τα γεύματα που ετοίμαζε για τα μέλη της θα μοιραστούν στους αγωνιζόμενους αγρότες.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/agrotes-gida.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/mixanikoi-emporiko-naftikou.mp4

Τη δική τους προσφορά είχαν και οι αρτοποιοί με σχετική απόφαση της Συντεχνίας τους.

Τέλος, νωρίτερα τους αγρότες είχαν υποδεχθεί οι Επιτροπές Αγώνα Ταξί.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα τρακτέρ αναμένεται να παραμείνουν σταθμευμένα στην πλατεία καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2/26).