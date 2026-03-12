Αγρότες: Ένταση έξω από την έκθεση Agrotica – Προσπάθησαν να εισβάλλουν στα εγκαίνια, δυνάμεις των ΜΑΤ τους απέτρεψαν

Με εντάσεις μεταξύ των αγροτών και την παρέμβαση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης Agrotica στην πλατεία της ΧΑΝΘ, δίπλα στη νότια πύλη της ΔΕΘ, στην Θεσσαλονίκη.

Την Πέμπτη (12.03.2026) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας εγκαινίασε την κλαδική έκθεση Agrotica, έξω από την οποία είχαν συγκεντρωθεί αγρότες με τα τρακτέρ τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Στην είσοδο επικράτησε ένταση όταν αγρότες επιχείρησαν να μπουν στην έκθεση και δεν τους επετράπη η είσοδος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις των ΜΑΤ έστησαν φραγμό προκειμένου να αποτρέψουν τους αγρότες που ήθελαν να προσεγγίσουν την αίθουσα των εγκαινίων.

Το κλίμα που επικράτησε ήταν ιδιαίτερα τεταμένο, αφού οι αγρότες ζητούσαν επίμονα να μπουν στον χώρο.

Το κάλεσμα έγινε από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων που ανέφερε: «Με τα τρακτέρ μας, συναντιόμαστε με τον λαό της πόλης που ξέρει ότι ο δικός μας αγώνας είναι και δικός του. Γιατί το αίτημα που μας ενώνει είναι ένα:

Παλεύουμε για το εισόδημά μας, για τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής στο χωράφι και για φθηνά, ποιοτικά τρόφιμα στο ράφι για όλο τον λαό» επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων ενώ παράλληλα τονίζεται ότι «ο αγώνας μας δεν έχει ημερομηνία λήξης».