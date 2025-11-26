«Αγριεύει» ο καιρός τις επόμενες ώρες: Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Adel με βροχοπτώσεις κατηγορίας 5

Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει αύριο (27.11.2025) και την Παρασκευή βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες. Όπως αναφέρει και η πρόγνωση καιρού του meteo, η επιδείνωση των φαινομένων θα σημειωθεί κυρίως σε Ιόνιο και Ήπειρο.

Συγκεκριμένα, οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι:

Τα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και Ήπειρος.

Από το απόγευμα Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησος.

Από το βράδυ η ανατολική Μακεδονία.

Αύριο Πέμπτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Η ανάρτηση του Θεόδωρου Κολυδά

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η κακοκαιρία θα «χτυπήσει» τα δυτικό τμήμα της χώρας, ωστόσο θα επηρεαστούν και περιοχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη την Παρασκευή. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, υψηλά τα επίπεδα βροχών θα σημειωθούν σήμερα, αλλά όχι στα επίπεδα των προηγουμένων ημερών. Χαρακτηριστική περίπτωση τα Πράμαντα Ιωαννίνων που έχουν σήμερα περί τα 80mm ως τώρα, ενώ την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκε το ποσό των την 256 mm.

«Το κύμα κακοκαιρίας Adel αύριο Πέμπτη θα βρίσκεται πολύ κοντά στη Δυτική Ελλάδα κινούμενο αργά ανατολικά τροφοδοτώντας με υγρασία και έντονα φαινόμενα τις ευπαθείς περιοχές σε Ν-ΝΔ ρεύμα. Εκτός από τα δυτικά θα επηρεαστεί η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη -περισσότερο την Παρασκευή – όπου το σύστημα θα μετακινηθεί ανατολικότερα.

Στη δορυφορική η έντονη καταιγίδα, στην Αιτωλοακαρνανία όπου η κορυφή του νέφους έχει ξεπεράσει το ύψος των 11 χιλιομέτρων. Το ισχυρό καταιγιδοφόρο κύτταρο εντοπίζεται ως περιοχή όπου η θερμοκρασία της κορυφής του νέφους (υπολογισμένη από δορυφορικά δεδομένα) είναι χαμηλότερη αυτής της τροπόπαυσης. Πρόκειται δηλαδή για περιοχές όπου τα ανοδικά ρεύματα της καταιγίδας είναι τόσο ισχυρά ώστε να ξεπερνούν το φράγμα της τροπόπαυσης (“overshooting tops”). Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά τόσο ισχυρότερη εν γένει είναι η καταιγίδα.

Υψηλά τα επίπεδα βροχών σήμερα στα δυτικά, αλλά όχι στα επίπεδα των προηγουμένων ημερών . Χαρακτηριστική περίπτωση τα Πράμαντα Ιωαννίνων που έχουν σήμερα περί τα 80mm ως τώρα, ενώ την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκε το “αστρονομικό” ποσό των την 256 mm!».

Η πρόγνωση του meteo

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες εκδηλώνονται από τα ξημερώματα της Τετάρτης 26/11 σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να είναι έντονα στην Κέρκυρα και στην Ήπειρο.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 26/11 ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω επιδείνωση. Τα φαινόμενα στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και στα Θράκη θα ενταθούν, ιδιαίτερα στα δυτικά όπου τοπικά θα έχουν πολύ έντονα χαρακτηριστικά και θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Πέμπτη 27/11 τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές της υπόλοιπης χώρας.

Την Πέμπτη 27/11 έντονες και τοπικά πολύ έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά περιόδους στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, συνοδευόμενα κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις. Επισημαίνεται ότι στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και δευτερευόντως στην Πελοπόννησο το χαλάζι ενδέχεται να έχει σχετικά μεγάλο μέγεθος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν επίσης βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με παροδικά έντονα φαινόμενα. Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνονται οι πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 6-8 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη, ενώ θα σημειωθεί έντονη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και θα εκδηλωθούν λασποβροχές.

Την Παρασκευή 28/11 η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με παρόμοια χαρακτηριστικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έντονες και τοπικά πολύ έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα επηρεάσουν πλέον τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, θα διατηρηθούν οι πολύ ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι και οι αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν για τα διαστήματα Πέμπτη 27/11, 00:00 – 03:00 , Πέμπτη 27/11, 09:00 – 12:00 και Πέμπτη 27/11, 21:00 – 24:00 αποτυπώνονται οι περιοχές όπου θα εκδηλωθούν βροχές ή καταιγίδες και οι περιοχές όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων.

Οι μαύρες κουκκίδες απεικονίζουν χαλάζι με μεγέθη έως 2 εκατοστά, τα κόκκινα τρίγωνα απεικονίζουν χαλάζι με μεγέθη μεγαλύτερα των 2 εκατοστών, ενώ οι λευκές κουκκίδες δείχνουν πού αναμένονται μεγάλες ποσότητες χαλαζιού.