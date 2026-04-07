Αγρίνιο: Τροχαίο μέσα στο νεκροταφείο μπροστά στους τάφους, φωτογραφίες

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης (07.04.2026) μέσα στο νεκροταφείο στο Αγρίνιο. Ανάμεσα στα μνήματα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα!

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο ΙΧ επιβατικά που συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά υπό άγνωστες συνθήκες, στο νεκροταφείο στο Αγρίνιο.

Ευτυχώς, από το ατύχημα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Πάλι καλά, δηλαδή, που δεν χρειάστηκε να κληθεί ασθενοφόρο.

Ωστόσο, στα δύο οχήματα προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές.

Για την καταγραφή του συμβάντος κλήθηκε στο σημείο περιπολικό της Τροχαίας Αγρινίου.

Το ερώτημα που απομένει να απαντηθεί είναι ποιος από τους δύο οδηγούς είχε προτεραιότητα…