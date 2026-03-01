Αγρίνιο: Τραγωδία στην Αγία Παρασκευή – Νεκρή εντοπίστηκε η γυναίκα που αγνοούταν

Τραγική αυλαία στην αναζήτηση της 60χρονης αγνοούμενης στο Αγρίνιο μπήκε με την γυναίκα να εντοπίζεται νεκρή.

Από το Σάββατο 28.02.2026, βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνες στην Αγία Παρασκευή (Ζελίχοβο) Αγρινίου για μια γυναίκα περίπου 60 ετών που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε φύγει από το σπίτι της και ο σύζυγός της δήλωσε την εξαφάνισή της, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Στις έρευνες συμμετείχε επίσης ομάδα της ΟΣμηΕΑ Δυτικής Ελλάδας.

Μετά από πολλές ώρες αναζητήσεων, η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ρέμα της περιοχής από μέλη της ΟΣμηΕΑ Δυτικής Ελλάδας. Ήταν μητέρα δύο παιδιών.

Τα ακριβή αίτια θανάτου της θα καθοριστούν μετά τη νεκροψία-νεκροτομή.