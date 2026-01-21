Αγρίνιο: Στη φυλακή ο 44χρονος για τη δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη – Οκτώ ώρες διήρκεσε η απολογία του

Προφυλακίστηκε την Τετάρτη (21.01.2026) ο 44χρονος δράστης της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη του Λιθοβουνίου Μακρυνείας. Το έγκλημα διαπράχθηκε το πρωί της 17ης Ιανουαρίου, σοκάροντας το Αγρίνιο και όχι μόνο.

Όπως σημειώνει το sinidisi.gr, η προφυλάκιση του 44χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας του 50χρονου, το πρωί της 17ης Ιανουαρίου, έξω από το Αγρίνιο, ήταν αναμενόμενη.

Η διαδικασία της απολογίας του 44χρονου διήρκεσε περίπου οκτώ ώρες στο Δικαστικό Μέγαρο Μεσολογγίου.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο 44χρονος από την πρώτη στιγμή, δηλαδή από την προανακριτική του απολογία, έχει επιχειρήσει να αποδώσει την πράξη του, ως μία προσπάθεια άμυνας έναντι του 50χρονου, αναφέροντας πως το μοιραίο πρωινό της 17ης Ιανουαρίου, το θύμα τον ακολούθησε και τον σημάδεψε με καραμπίνα, καθώς και πως το προηγούμενο διάστημα απειλούνταν από το θύμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την απολογία του 44χρονου εξετάστηκαν από τις Δικαστικές Αρχές στο Μεσολόγγι οκτώ συνολικά μάρτυρες υπεράσπισης του κατηγορούμενου.

Ωστόσο, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος και θα οδηγηθεί στις φυλακές του Κορυδαλλού.

Υπενθυμίζεται ότι ο 44χρονος μετά την πράξη του είχε παραδοθεί στις Αρχές, καθώς είχε τηλεφωνήσει στον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς, με τους αστυνομικούς να τον συλλαμβάνουν στο σπίτι του και να κατάσχουν το όπλο που τους παρέδωσε ο ίδιος.

Το χρονικό του φονικού

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 9 το πρωί της 17ης Ιανουαρίου στο καφενείο του χωριού. Εκεί βρισκόταν το θύμα και έπινε τον καφέ του, όταν ξαφνικά φέρεται να είδε τον δράστη να περνάει με το αυτοκίνητό του. Μάρτυρες είπαν πως ο 50χρονος μπήκε μέσα στο αυτοκίνητό του και άρχισε να τον ακολουθεί.

Στο σημείο που έγινε το φονικό, ο 44χρονος κατάλαβε ότι τον ακολουθεί το θύμα και έκανε αναστροφή. Τότε ο δράστης φέρεται να έβγαλε την καραμπίνα του και άρχισε να πυροβολεί το αυτοκίνητο του 50χρονου.

Το θύμα τραυματίστηκε θανάσιμα και έπεσε μπρούμυτα στη θέση του συνοδηγού. Το αυτοκίνητό του άρχισε να ακολουθεί μια τρελή πορεία για περίπου 70 μέτρα και κατέληξε σε ένα χωράφι.

Στο σημείο βρισκόταν μια γυναίκα, η οποία ήταν αυτή που ειδοποίησε την αστυνομία, κάνοντας λόγο αρχικά για κάποιο τροχαίο, καθώς δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί.