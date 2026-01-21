Αγρίνιο: Με αλεξίσφαιρο στον ανακριτή ο δράστης της δολοφονίας του 50χρονου – Τι θα πει στην απολογία του

Με αλεξίσφαιρο γιλέκο και συνοδευόμενους από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασε στο δικαστικό μέγαρο του Μεσολογγίου ο 44χρονος δράστης της στυγερής δολοφονίας του 50χρονο κοινοτάρχη στο Λιθοβούνι Αιτωλοακαρνανίας το πρωί του περασμένου Σαββάτου (17.1.26).

Ο δράστης που ομολόγησε την άγρια δολοφονία που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία στην Αιτωλοακαρνανία μετά από την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε από τους δικαστικούς λειτουργούς στις 18 Ιανουαρίου, το πρωί της Τετάρτης πέρασε την πόρτα του γραφείου του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για την πράξη του.

Ο 44χρονος που ήταν στενός φίλος με το θύμα φαίνεται τον Μάιο του 2025 να έκανε σχέση με τη γυναίκα του κοινοτάρχη με αποτέλεσμα αυτή να φύγει από το σπίτι της και να μείνει για περίπου πέντε μήνες στην Πάτρα.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της ωστόσο οι σχέσεις των δύο ανδρών ήταν τεταμένες καθώς κάθε φορά που συναντιόντουσαν στο Λιθοβούνι και στα Μεσάριστα -που είναι το χωριό του δράστη- καβγάδιζαν και αντάλλαζαν βαριές κουβέντες.

Το πρωί του περασμένου Σαββάτου όμως τα πράγματα πήραν την χειρότερη τροπή καθώς σε μια στροφή έξω από τα Μεσάριστα ο 44χρονος πυροβόλησε τον 50χρονο που οδηγούσε το αυτοκίνητό του.

Ο 44χρονος που ομολόγησε την πράξη του ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι αναγκάστηκε να πυροβολήσει τον κοινοτάρχη καθώς, όπως είπε αν δεν το έκανε αυτός, θα τον προλάβαινε το θύμα.

Στην απολογία του αναμένεται να υποστηρίξει ότι έδρασε υπό το καθεστώς του φόβου και ότι ούτε λίγο ούτε πολύ βρισκόταν σε καθεστώς άμυνας.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ισχυριστεί πως δεν υπήρξε κάποιο τηλεφώνημα εκείνη την ημέρα προκειμένου να κλείσει με το θύμα ραντεβού στο συγκεκριμένο σημείο αλλά ούτε είχε επικοινωνήσει με τη σύζυγο του κοινοτάρχη.