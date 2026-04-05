Αγρίνιο: Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη διάσωση τραυματισμένου ορειβάτη

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική την Κυριακή (05.04.2026) για τραυματισμένο ορειβάτη στο Αγρίνιο.

Επιχείρηση διάσωσης του 56χρονου ορειβάτη που βρίσκεται σε δύσβατη περιοχή του Αγίου Βλασίου, στον Δήμο Αγρινίου, είναι σε εξέλιξη.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου και Μεσολογγίου, καθώς ο 56χρονος τραυματίας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει την επιχείρηση.

Πρόκειται για ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα καθώς χρειάζεται αρκετές ώρες πεζοπορίας για να προσεγγίσουν οι πυροσβέστες το σημείο.

Παράλληλα θα επιχειρήσουν και άνδρες της 6ης και 7ης ΕΜΑΚ, η 6η ΕΜΟΔΕ, ένα εναέριο μέσο, καθώς και η ΣμηΕΑ Δυτικής Ελλάδας.